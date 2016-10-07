СБУ показала задержание в "Борисполе" профессионального головореза из Бразилии, воевавшего за "ДНР" (фото, видео)

Об этом говорится в сообщении СБУ.

"Головорез – профессионально подготовленный боевик – окончил академию военной полиции и некоторое время учился в Курском государственном университете. Имеет навыки альпинизма, военного лыжника, радиста, знает как захватывать и удерживать заложников, работать с взрывчатыми веществами.

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По данным СБУ, начиная с ноября 2002 года наемник, гражданин одной из стран Южной Америки, побывал почти во всех "горячих точках" мира.

Осенью 2014 года 32-летний профессиональный убийца прибыл на временно оккупированные территории Украины и присоединился к бандформированию "1-й мотострелковый батальон "Викинг".

"Принимал участие в боевых действиях в районе Вергулевки, Первомайского, Горловки, Старобешево, Дебальцево, Донецкого аэропорта. Также иностранец тесно сотрудничал с российскими спецслужбами, тренировал боевиков, формировал из числа иностранцев расчеты минометных батарей", - отмечает украинская спецслужба.

Во время пересечения государственной границы Украины в терминале D международного аэропорта "Борисполь" наемника задержали сотрудники Службы безопасности Украины при содействии Государственной пограничной службы.

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В ходе осмотра личных вещей правоохранители обнаружили у выходца из Латинской Америки иностранный паспорт, военный билет так называемой "ДНР", приказ за подписью главаря террористов Игоря Гиркина (Стрелкова) о награждении медалью за боевые заслуги и ноутбук, на котором выявлена интернет-переписка с представителями террористических группировок.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщила прокуратура Киева, задержанный является гражданином Бразилии.

По ее данным, задержанный выполнял роль инструктора террористического батальона "ЛНР" "Призрак" в районе Алчевска Луганской области, формировал из иностранцев, преимущественно бразильцев, батарею 120-миллиметровых минометов батальона "ДНР" "Викинг", осуществлял неоднократные разведывательные походы на позиции Вооруженных сил Украины и корректировал артиллерийский огонь по украинским позициям.

4 октября прокуратура города Киева получила разрешение на его задержание с целью доставки в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Вербовщика задержали в аэропорту сразу после прибытия в Украину из Бразилии. Ему уже сообщено о подозрении.