Бывший премьер не смог проголосовать на местных выборах с первой попытки. Но со второй - удалось.

Бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не пустили на избирательный участок во время местных выборов из-за забытых дома документов. Об этом пишет Sky News.

"Сотрудники избирательного участка были вынуждены выставить вон бывшего премьер-министра после того, как он сначала не придерживался требований законодательства, которые он ввел, когда был на Даунинг-стрит", - говорится в сообщении.

Издание отметило, что в 2022 году с подачи самого же Бориса Джонсона в Великобритании был принят новый закон о выборах, который в частности запрещает участвовать в голосовании при отсутствии удостоверения личности с фото. С 2023 года закон вступил в силу, но многие британцы еще не привыкли к новой норме, ведь раньше можно было голосовать по более широкому спектру документов, в том числе тем, где фотографии нет.

Видео дня

По данным британской избирательной комиссии, из-за новых правил на прошлогодних местных выборах в Англии не смогли проголосовать около 14 тысяч человек. А сегодня и сам Джонсон появился на избирательном участке в Южном Оксфордшире без документов.

Министр Северной Ирландии Крис Хитон-Харрис, который был главным секретарем Джонсона во времена его премьерства, сказал в комментарии BBC: "Как человек, который хорошо знает Бориса, я не могу сказать, что это меня совсем удивило... Я знаю, что он просто пошел домой, взял удостоверение личности, вернулся на избирательный участок и проголосовал за консерваторов".

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Как писал УНИАН, Великобритания стремится заключить с Украиной соглашение о 100-летнем партнерстве. Будущее соглашение должно охватывать весь спектр отношений: от безопасности и обороны - до науки и культуры.

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