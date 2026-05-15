Можно ли бюджетно отдохнуть в Украине этим летом

Поскольку в условиях полномасштабной войны большинство украинцев не могут поехать в отпуск за границу из-за законодательных ограничений или недостаточных финансовых возможностей, они ищут варианты отдыха внутри страны. УНИАН.Туризм выяснял, реально ли где-нибудь в Украине отдохнуть в этом году и при этом не разориться.

Украина на государственном уровне провозглашает путешествия неотъемлемой составляющей улучшения психического и физического состояния украинцев, которые уже пятый год живут в постоянном стрессе из-за полномасштабной войны. Впрочем, на деле полноценный отпуск для большинства украинцев остается недостижимой роскошью – как из-за законодательных ограничений на выезд за границу, так и из-за недостаточных финансовых возможностей.

В итоге, по результатам опроса Rakuten Viber, 51% украинцев не планируют брать отпуск в 2026 году, тогда как четверть опрошенных (23%) планируют отдыхать с близкими в Украине, а еще 15% хотят поехать за границу.

В то же время, согласно недавнему исследованию компании Ribas Hotels Group, бюджет отдыха в Украине этим летом увеличился на 25-40% по сравнению с прошлым сезоном отпусков. При этом около половины стоимости отпуска составляют расходы на проживание – начиная от 800-1500 гривень за ночь в скромных усадьбах или частных апартаментах и заканчивая заоблачными суммами свыше 12 тысяч гривень в роскошных отелях. Такой резкий рост цен аналитики связывают с повышенным ажиотажем, а также высокой общей инфляцией, повышением стоимости электроэнергии и резким подорожанием бензина.

В то же время, уже изучив цены на морской отдых за рубежом этим летом, вынуждены констатировать, что отпуск в Украине в этом году довольно часто обходится не дешевле, а местами даже дороже, чем на европейских курортах. Вот только за рубежом украинцы дополнительно получают возможность хоть несколько дней спокойно пожить без постоянных обстрелов и воздушных тревог.

Тем не менее, УНИАН.Туризм все же нашел семь небанальных вариантов отдыха в Украине с более-менее доступными ценами и относительной безопасностью.

Татаров

Карпаты традиционно являются одним из самых популярных вариантов для летнего отдыха в Украине. Ну а в условиях полномасштабной войны, благодаря большей удаленности от российско-белорусской границы и относительно меньшему количеству обстрелов, регион стал принимать еще больше гостей. Если же добавить к этому тот факт, что большинство украинских мужчин сейчас не могут уехать в отпуск за границу, масштаб ажиотажа даже пугает.

Это, безусловно, сказывается на стоимости отдыха и переполненности наиболее популярных горных курортов, таких как Буковель, Яремче или Пилипец. Соответственно, туристам, которые ищут большей экономии и спокойствия, стоит обратить внимание на менее раскрученные направления. Единственный минус – там может быть менее развита туристическая инфраструктура.

Один из таких вариантов – небольшое село Татаров в Ивано-Франковской области, расположенное на полпути между Яремче и Буковелем. Из Киева туда ходит прямой поезд, но в пик сезона отпусков билеты купить сложно. Но есть и альтернативные варианты дороги – например, маршруткой или автобусом из Ивано-Франковска. Если же ехать на собственном авто, то можно не привязываться к одному месту, а путешествовать по окрестностям.

В самом Татарове легко можно провести несколько дней, блуждая по окрестным горам и лесам, отдыхая на берегу мощной реки Прут, наслаждаясь спокойствием и пейзажами.

На данный момент на популярных сервисах бронирования можно найти свободные места в усадьбах Татарова по цене от 1000 гривень за простой двухместный номер за ночь, тогда как номера в более комфортабельных отелях с бассейнами стоят от 2500 гривень за ночь.

Верховина

Один из самых высокогорных поселков Карпат, также расположенный в Ивано-Франковской области, также остается островком относительного спокойствия в регионе. Хотя в последние годы там активно развивается туристическая инфраструктура, удаленность от железной дороги все же несколько спасает его от переполненности.

Этот поселок расположен на берегах реки Черный Черемош и, помимо невероятных пейзажей, гарантирует туристам насыщенную культурную программу, ведь там есть несколько интересных этнографических музеев – Дом-музей истории создания фильма "Тени забытых предков", где в свое время жил и работал над фильмом знаменитый режиссер Сергей Параджанов, а также Музей гуцульского быта, этнографии и музыкальных инструментов Романа Кумлика.

Самые дешевые варианты размещения для двух человек в Верховине стоят от 1000 гривень за ночь, тогда как современные домики можно снять по цене от 3800 гривень за ночь.

Сколе

Это еще одна "темная лошадка", которая фактически является своеобразными воротами в Карпаты. В отличие от более известного соседнего Славско, этот городок на Львовщине только начинает развивать свою туристическую инфраструктуру.

Одним из ключевых плюсов Сколе, помимо меньшего количества туристов и вытекающего отсюда спокойствия, является непосредственная близость к национальному парку "Сколевские Бескиды" в сочетании с преимуществами небольшого города – здесь есть неплохие продуктовые магазины и даже красивый дворец, вокруг которого можно прогуляться.

Также из Сколе, через которое, кстати, проходят прямые поезда, довольно легко можно добраться на маршрутке или электричке до многих других интересных мест на западе Украины – от вышеупомянутого Славско до Львова и Мукачево, чтобы как-то разнообразить свой досуг.

Вариантов для проживания в Сколе немного, все же это пока не слишком туристический город, но там можно найти как скромные усадьбы с номерами от 700 гривень за ночь, так и ультрасовременные эко-домики по цене от 3600 гривень за ночь.

Сходница

Также на Львовщине, но уже в Прикарпатье, хорошо можно отдохнуть в Сходнице – относительно молодом курортном поселке, который фактически начал развиваться уже в "нулевых". Причем в дополнение Сходница может предложить туристам лечебные воды для оздоровления.

В самой Сходнице есть несколько мест с красивыми пейзажами, но также оттуда можно отправиться в пешие походы ко многим интересным локациям (ну или доехать туда на машине) – Тустань, Ямельницкие скалы, Буковица, Оровский хребет, башня "Цюхов Дил", Рыбник, водопад Сопит и многое другое.

За последние годы в Сходнице построили немало новых современных отелей, правда, и цены там кусаются. Тем не менее, в поселке доступно немало вариантов и в более демократичном ценовом сегменте. Самые дешевые двухместные номера на вторую половину июня в местных частных усадьбах-виллах стоят от 1200 гривень за ночь, тогда как номера в более комфортабельных отелях обходятся в сумму от 5000 гривень.

Трускавец

Если же вы стремитесь к более городскому отдыху, но с теми же преимуществами, что предоставляет Сходница, – можно остановиться в соседнем курортном городе Трускавец, куда, собственно, и приходит поезд из столицы (на который, правда, летом почти невозможно купить билеты).

Стоит отметить, что за последние несколько лет в Трускавце заметно улучшилась общая инфраструктура – появилось немало современных кафе и ресторанов не только "под туриста". Также в городе есть новый большой ТРЦ со всем необходимым, прогулочная центральная улица со старинными виллами и музеями, большой уютный парк и немало вариантов для пеших прогулок.

Ну а если этого будет недостаточно, за 20 минут на маршрутке можно доехать до города Дрогобыч – посмотреть местные деревянные церкви из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, заглянуть в легендарную солеварню, которая является старейшим действующим предприятием Украины, и осмотреть многочисленные исторические здания.

В то же время Трускавец постепенно отходит от репутации чисто санаторного направления отдыха. Также там сейчас есть много других вариантов размещения – от частных апартаментов и вилл с ценами от 850 гривень за скромный двухместный номер за ночь до приличных СПА-отелей с ценами от 2500 гривень за ночь.

Воловец

Еще один вариант для горного отдыха в Карпатах, преимуществом которого является железная дорога и меньший ажиотаж, – город Воловец в Закарпатье, недалеко от Пилипца.

Здесь слабо развита туристическая инфраструктура, но зато есть удобства для повседневной жизни – магазины, рынки, аптеки и т. д.

Сам Воловец окружен горами и лесами, поэтому здесь есть немало вариантов для хайкинга. Но также отсюда можно съездить на день посмотреть окрестности – вышеупомянутый Пилипец, водопад Шипот, озеро Синевир и еще немало интересных локаций.

Вариантов для проживания в Воловце немного, но цены радуют – от 800 гривень за простенькие двухместные номера в усадьбах ближе к лесу. Также много вариантов предлагается в соседнем селе Подобовец.

Берегово

Поскольку морской отдых в Украине в этом году остается проблематичным – фактически доступна только Одесская область, но и там есть много опасностей (а еще это непомерно дорого), возможно, для отпуска у воды можно рассмотреть поездку к термальным источникам в западных регионах.

Один из лучших для этого вариантов – Берегово в Закарпатье. Во-первых, это город, в котором вполне можно найти, чем заняться в течение нескольких дней (например, изучить местные винодельческие традиции на виноградниках), а если вы путешествуете на машине – то поблизости есть немало интересных мест для изучения: замок Шенборнов, крепость Сент-Миклош и многое другое.

При этом термальные бассейны есть как в самом Берегово, так и в соседних Косино или Сваляве, это если вы не хотите отдыхать каждый день в одном и том же месте.

Самые простые бюджетные варианты жилья на двоих в городе стоят от 700 гривень за ночь, тогда как проживание в более комфортабельных отелях обойдется не дешевле 2000 гривень.

На пятый год войны психическое и физическое состояние украинцев дошло до стадии, когда отдых для них стал критической необходимостью, чтобы оставаться здоровыми и продуктивными. Впрочем, к сожалению, возможности для этого крайне необходимого отдыха остаются ограниченными. Тем не менее, в интересах каждого украинца все же попытаться найти для себя хоть какие-то варианты для отпуска.

