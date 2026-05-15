Какой гарнир полезнее - рис или картофель: диетологи дали ответ

Оба продукта уже много лет входят в ежедневный рацион миллионов людей по всему миру.

Что полезнее – рис или картофель? Этот вопрос регулярно возникает в дискуссиях о диете. Некоторые избегают картофеля из-за содержания углеводов, другие же – белого риса, опасаясь его высокого гликемического индекса. Однако диетологи говорят, что оба продукта могут быть частью здорового питания, впрочем, имеют значение количество, добавленные ингредиенты и способ приготовления. Об этом пишет Dobremieszkaj.pl

Как отмечает издание, оба продукта уже десятилетиями присутствуют в ежедневном рационе миллионов людей по всему миру, обеспечивая организм энергией, необходимой для работы мышц и мозга.

Рис и картофель имеют много общего, говорится в статье. Хотя рис часто классифицируют как "здоровую" пищу, а картофель – как тяжелое блюдо, калорийность обоих продуктов очень близка: чашка вареного белого риса содержит около 200 калорий, как и несколько небольших вареных картофелин.

Видео дня

Основным компонентом и риса, и картофеля являются углеводы в виде крахмала. Они являются основным источником энергии для организма. Диетологи подчеркивают, что сами по себе углеводы не вызывают увеличения веса. Как утверждается в статье, гораздо большее влияние оказывают размер порции, физическая активность и ингредиенты, которые вы добавляете.

Картофель как источник витаминов и клетчатки

В издании утверждают, что картофель имеет лучшую пищевую ценность, чем рис: в нем больше витаминов и минералов, в частности есть витамин С, калий, фосфор, магний. Кроме того, картофель также обеспечивает организм клетчаткой, особенно если его есть с кожурой. Благодаря клетчатке дольше сохраняется чувство сытости, лучше функционирует кишечник, объясняет автор.

Он отметил, что в картофеле также есть витамин B6, известный тем, что поддерживает нервную систему и выработку эритроцитов.

"Сладкий картофель на вкус даже лучше. Он содержит больше антиоксидантов и витаминов, чем традиционные сорта, поэтому он все чаще появляется в меню ресторанов и заведений быстрого питания", – говорится в материале.

Гликемический индекс

Когда речь заходит о здоровом питании, часто упоминают о гликемическом индексе (ГИ). Вареный картофель может иметь высокий ГИ, а это означает, что уровень сахара в крови от него повышается быстро. Рис в этом плане имеет немного лучшие показатели, хотя многое зависит от сорта и способа приготовления, отмечается в статье.

Мало кто ест картофель или рис отдельно. Чаще всего их сочетают с овощами, мясом, рыбой или полезными жирами, которые, по словам диетологов, замедляют усвоение сахара и помогают поддерживать чувство сытости после еды.

Еще одной особенностью является резистентный крахмал. Он образуется после варки и охлаждения риса или картофеля. По данным издания, это позволяет части крахмала действовать подобно клетчатке, поддерживая кишечную микрофлору и помогая стабилизировать уровень сахара в крови.

Если говорить о пользе и вреде риса или картофеля, то самая большая проблема – это ингредиенты и способ приготовления. В статье заверили, что вареный картофель сам по себе не является пищевой катастрофой. Проблема возникает, когда его жарят во фритюре или поливают густым соусом. То же самое касается риса, приготовленного в большом количестве масла.

"Самый полезный выбор – это умеренные порции и сбалансированное блюдо. Как рис, так и картофель могут быть ценным дополнением к ужину, если их сочетать с овощами и источником белка", – подытожил автор статьи.

Ранее УНИАН писал, что будет с сахаром в крови, если несколько раз в неделю есть макароны. Отмечалось, что этот продукт влияет на уровень сахара в крови, но не всегда вызывает резкие скачки. Чтобы избежать резкого подъема уровня глюкозы в организме, диетологи советуют немного недоваривать макароны, перед употреблением охлаждать, а также выбирать сорта из цельнозерновой муки.

Вас также могут заинтересовать новости: