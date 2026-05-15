В этом году Украина вдвое увеличила количество ударов по российских НПЗ, - Reuters

Международное энергетическое агентство сообщило, что экспорт нефтепродуктов из России в апреле сократился на 340 000 баррелей в сутки.

Украина усилила атаки дронов на энергетическую инфраструктуру РФ, увеличив в два раза количество нефтеперерабатывающих заводов, ставших целями, с начала года. Об этом пишет Reuters.

"Эти удары, которые также поразили нефтепроводы и хранилища, привели к сокращению добычи нефти в России - третьей по величине стране в мире после США и Саудовской Аравии , что усилило давление на федеральный бюджет Москвы, где налоги на нефть и газ составляют примерно четверть доходов", - отмечается в материале.

В частности, Международное энергетическое агентство сообщило в среду, что добыча сырой нефти в России в апреле упала на 460 000 баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом - до около 8,8 млн баррелей в сутки.

"Это ограничивает возможности Москвы воспользоваться скачком цен на энергоносители, связанным с войной в Иране, и оказывает поддержку Украине, которая борется с ослаблением поддержки США в войне, продолжающейся уже пятый год", - добавляют в публикации.

Как подсчитал Reuters, в результате украинских дроновых атак с января по май были выведены из строя нефтеперерабатывающие мощности на уровне около 700 тысяч баррелей в сутки на 16 нефтеперерабатывающих заводах. Некоторые из них подверглись ударам более одного раза, по сравнению с восемью заводами за тот же период 2025 года.

В то же время в марте мощность установок первичной переработки нефти достигла почти 1 млн баррелей в сутки и снова превысила этот уровень в апреле.

Начиная с января, 35 установок первичной дистилляции общей мощностью более 390 тысяч метрических тонн в сутки, или 2,85 млн баррелей в сутки, были вынужденно остановлены из-за повреждений дронами или связанных с этим перебоев.

Для сравнения: в январе-мае 2025 года из эксплуатации было выведено 12 установок мощностью более 187 тысяч тонн в сутки, или 1,37 млн баррелей в сутки.

"Среди пострадавших - крупные заводы в Киришах на западе России, Нижнем Новгороде на Волге, Перми на Урале и Туапсе на Черном море. По данным отраслевых источников, с учетом повторных ударов, в этом году было зафиксировано более 40 случаев остановки основных установок, связанных с внешними воздействиями", - добавили в материале.

Международное энергетическое агентство заявило, что экспорт нефтепродуктов из России в апреле сократился на 340 000 баррелей в сутки по сравнению с мартом и составил 2,2 млн баррелей в сутки, что является самым низким уровнем за всю историю наблюдений.

Удары по РФ - последние новости

Как писал УНИАН, в ночь на 15 мая дроны атаковали Рязань, в результате чего горел один из крупнейших российских НПЗ. Взрывы начали раздаваться около двух часов ночи, местные жители жаловались на "орду дронов", взрывы и яркие вспышки в небе, после которых начался мощный пожар.

Кроме того, 15 мая об атаке и пожаре сообщали жители Ейска Краснодарского края.

По данным российских СМИ, целью атаки был аэродром. Там дислоцируется 859-й Центр боевого применения и переподготовки летного состава морской авиации ВМФ РФ.

Также сообщалось, что украинские беспилотники "вывели из строя" один из крупнейших НПЗ России. Речь идет о Пермском НПЗ, который в 2024 году переработал около 12,6 млн тонн, или 250 000 баррелей нефти в сутки. НПЗ произвел 2 млн тонн бензина, 5,3 млн тонн дизельного топлива, 700 000 тонн кокса и 200 000 тонн мазута.

