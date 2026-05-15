Молодоженов предупредили о неожиданных доплатах при посадке в самолет

У пассажиров, сменивших фамилию после свадьбы, могут возникнуть проблемы при посадке на самолет.

Сразу же после свадьбы многие молодожены стремятся отправиться в медовый месяц, однако на радостях (или из-за больших организационных хлопот) они рискуют допустить одну ошибку, которая может стоить им лишних денег.

Как пишет Express, пассажирам могут отказать в месте на оплаченном рейсе, если имя в их паспорте не совпадает с именем на посадочном талоне. Это можно исправить, но, скорее всего, за это придется заплатить немалую сумму.

Дело в том, что пары, бронирующие медовый месяц задолго до свадьбы, нередко используют имя и данные, верные на тот момент. Но если юридически все изменилось – например, если кто-то из супругов взял новую фамилию, то сотрудники службы безопасности аэропорта могут отнестись к нему как к совершенно другому человеку.

Тем не менее, изменить имя в бронировании можно у большинства авиакомпаний. Однако если делать это в последний момент, можно столкнуться с неожиданной платой, которой можно было бы избежать.

Как изменить фамилию в бронировании авиабилета

У разных авиакомпании действует своя политика в плане изменения имени/фамилии в документах, при в случае молодоженов они часто идут на встречу.

Самый надежный способ сделать это без лишних доплат – заранее позвонить в службу поддержки авиакомпании. При этом, скорее всего, у вас запросят попросят предоставить копию свидетельства о браке.

Если же вы захотите произвести замену фамилии в посадочных доументах непосредственно перед вылетом, вероятно, придется заплатить от 45 до 160 фунтов стерлингов (около 50-180 евро), в зависимости от авиакомпании.

При этом самую высокую плату за полную смену имени взимает Ryanair – 160 фунтов стерлингов, если делать это в день поездки в помозью сотрудников аэропорта.

Если же билет был куплен через стороннего турагента, он может взимать свою собственную административную плату за обработку изменения имени. Это может произойти даже в том случае, если сама авиакомпания не взимает плату.

В то же время ключевой момент здесь заключается в том, что имя в вашем билете должно совпадать с именем в вашем паспорте. Если ваш паспорт все еще оформлен на вашу девичью фамилию, вы можете смело путешествовать под этим именем, даже если вы состоите в законном браке – нужно просто убедиться, что билет точно соответствует паспорту.

При этом пассажиров предупреждают, что с этим вопросом стоит разобраться как можно раньше, ведь большинство авиакомпаний требуют внесения таких изменений не позднее чем за 48 часов до вылета – дальше только за немалую сумму как перебронирование билета.

Как не испортить медовый месяц

