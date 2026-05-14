Разбираемся, как учитывается страховой стаж до 2004 года и какие документы нужны для его подтверждения.

Как считают стаж до 2004 года в Украине - один из главных вопросов при оформлении пенсии. Дело в том, что именно за этот период чаще всего нужно для ПФУ дополнительно подтверждать работу.

Юрист компании Prikhodko&Partners Алена Чмона рассказала УНИАН, как проверить стаж до 2004 года, что в него входит, где искать документы, если трудовая утеряна, и что делать, если Пенсионный фонд не засчитал стаж.

Как подтвердить трудовой стаж до 2004 года

Как асказала в комментарии УНИАН юрист Алена Чмона, основным документом, который показывает и дает подтверждение стажа для пенсии, остается трудовая книжка. Но если она утеряна или испорчена, часть информации все же можно восстановить.

"Дело в том, что до 2004 года в Украине было довольно мало данных в электронном виде. Где-то в этот период как раз внедрили обязательный персонифицированный учет: предприятия начали передавать информацию о работниках в Пенсионный фонд. И с начала 2000-х уже можно получить подтверждение стажа в цифровом формате. В частности, существует справка ОК-5, которая содержит данные об официальном страховом стаже и уплаченных взносах. Она позволяет просмотреть информацию примерно с июля 2000 года и до сегодня", - объясняет эксперт.

Если же речь идет о периоде до 2000-х годов, тогда нужно восстанавливать сведения о стаже другим путем:

если предприятие, где работал человек, еще существует, следует обратиться туда и получить справки о работе или копии приказов о приеме на работу или увольнении;

если предприятие ликвидировано, но есть правопреемник, обращаться нужно к нему - он хранит архивные данные;

в случае, когда предприятие полностью ликвидировано и правопреемника нет, документы передаются в государственные архивы. Именно туда и нужно обращаться для подтверждения стажа.

"Есть еще один вариант - это подтверждение вашего стажа соответствующей комиссией, которая создана при Пенсионном фонде. Для этого подается соответствующее заявление о том, что вы хотите подтвердить свой стаж показаниями свидетелей. Для этого нужно как минимум два свидетеля, с которыми вы работали в соответствующий период, у которых есть запись в трудовой книжке и к этой записи у Пенсионного фонда нет замечаний. Тогда комиссия опрашивает этих свидетелей, проверяет их документы - если все хорошо, то вам подтвердят эти годы стажа", - советует специалист.

Как считать страховой стаж до 2004 года - что туда должно входить

До введения персонифицированного учета (то есть, до 2004 года) страховой стаж формировался по несколько иным правилам, чем сегодня, но логика оставалась похожей, объясняет эксперт:

Есть Закон Украины "Про пенсионное обеспечение" №1788-ХІІ, который был принят еще в 1991 году. Именно в нем, в статье 56, определено, какая деятельность засчитывается в стаж. И этот перечень действует и сейчас. Позже появился другой закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", но он не отменил предыдущий закон полностью.

Вот что, по словам юриста, должно входить в страховой стаж до 2004 года:

Официальная работа

Это работа на предприятиях, в учреждениях и организациях, независимо от формы собственности, а также у физических лиц-предпринимателей при условии, что были надлежащие записи в трудовой книжке.

Военная служба

Период службы в армии до 2004 года также обязательно включался в стаж.

Обучение

Касательно того, входит ли обучение в трудовой стаж до 2004 года, то его засчитывают только при условии, что человек учился на дневной форме, обязательно закончил учебное заведение и получил диплом и квалификацию.

Если же человек учился, но не закончил учебу (был отчислен или бросил), этот период не учитывался. То же касается краткосрочных курсов - они в стаж не входили.

Важный нюанс: если человек получил несколько полноценных образований, каждый завершенный период обучения мог учитываться отдельно, но при наличии подтверждающих документов.

Декрет и уход за ребенком

Также засчитывались периоды отпуска по беременности, родам и уходу за ребенком, если женщина имела официальное место работы.

Декретный отпуск учитывается в стаж и сейчас, отмечает юрист. Если женщина находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет и при этом официально трудоустроена, то ее трудовые отношения с предприятием не прерываются - она временно находится в отпуске, который оформляется соответствующим образом, и запись в трудовой книжке подтверждает непрерывность ее стажа.

"Если же женщина в этот период не работала вообще, то ей нужно предоставлять в ПФУ свидетельство о рождении детей. В таком случае период ухода за ребенком тоже может быть засчитан в страховой стаж", - объясняет эксперт.

Как подтвердить стаж ФОП до 2004 года

Чтобы подтвердить стаж ФЛП (ФОП) до 2004-го, то здесь есть нюанс.

"Прежде всего нужно иметь подтверждение того, что человек вообще был зарегистрирован как предприниматель. С 1 января 1998 года по 30 июня 2000 года включительно это подтверждалось справкой о регистрации как субъекта предпринимательской деятельности. Но, начиная с 1 июля 2000 года по 31 декабря 2017 года включительно, уже важнее стало подтверждение уплаты взносов, независимо от уплаченного размера (кроме случаев освобождения от уплаты единого взноса). Далее - только взносы", - отмечает эксперт.

Что делать, если Пенсионный фонд не засчитал стаж до 2004 года

Если ПФУ не засчитывает стаж до 2004 года, то сначала нужно понять причину отказа, говорит юрист:

Первым делом стоит обратиться в Пенсионный фонд Украины с запросом или заявлением и получить официальное объяснение, почему именно определенный период не был включен в стаж. Иногда проблема заключается в неточной записи в трудовой книжке, иногда - в отсутствии подтверждающих документов или расхождениях в датах или названиях предприятий. Когда причина понятна, уже можно действовать дальше.

Если есть трудовая книжка, но стаж не засчитали, обычно помогают дополнительные документы:

справки с места работы;,

копии приказов о приеме на работу или увольнении;

архивные документы или подтверждения от правопреемников предприятия.

Показания свидетелей тоже могут использоваться, но это скорее крайний вариант, когда нет ни трудовой книжки, ни архивных данных, и предприятие полностью утратило документы. На практике до этого доходит редко, потому что обычно хотя бы часть подтверждений все же находится.

"Бывают довольно технические ситуации. Например, человек подает диплом об образовании, но Пенсионный фонд не засчитывает период обучения из-за формальных недостатков - отсутствует подпись, не такая печать или неправильно указаны ФИО из-за переводов с русского языка", - объясняет специалист.

В таких случаях можно обратиться непосредственно в учебное заведение и получить архивные справки или подтверждение, что человек действительно обучался в соответствующий период. Если это не помогает, остается судебный порядок.

Приведенный выше алгоритм работает во всех подобных ситуациях, когда Пенсионный фонд не засчитал определенные периоды. Однако есть нюанс относительно подтверждения декретного стажа - на практике даже при подаче всех необходимых документов иногда у ПФУ все равно возникают замечания или формальные причины для отказа.

"Иногда Пенсионный фонд выдвигает дополнительные требования, которых прямо нет в законе - например, просит отметки о получении ребенком паспорта в свидетельстве о рождении. В таких случаях есть 2 способа действовать: либо подавать документы несколько раз и надеяться, что однажды повезет, либо решать это в судебном порядке", - советует правовед.

справка Алена Чмона юрист Алена Чмона - старший юрист компании Prikhodko&Partners. Специализируется на перерасчете пенсий силовых структур, бывших госслужащих и социальной защите военнослужащих и их семей. Защищает клиентов в судах и органах государственной власти.

