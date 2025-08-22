Заповедник "Крепость Тустань" на Львовщине – один из самых удачных примеров развития туристического бренда в Украине последних лет. Почему это место собирает толпы туристов и как туда добраться, расскажет УНИАН.Туризм.

Еще лет десять назад это место возле небольшого села Урыч было малоприметным для туристов – ну стоят себе скалы посреди леса возле небольшого села, да и только. Таких скал в этом районе много. Да, еще с 2006 года там проводился фестиваль средневековой культуры "ТуСтань!", однако за его пределами не так много туристов интересовались этим местом.

Впрочем, постепенно локацию начали развивать – и поворотным моментом стало появление в 2018 году специального мобильного приложения, которое по принципу дополненной реальности давало туристам возможность с помощью смартфона "представить" как, если верить историкам, когда-то выглядела крепость Тустань. Достаточно было просто навести телефон на одну из табличек, установленных возле скал. Ну а дальше понеслось! Сейчас возле Тустани обустроена полноценная туристическая инфраструктура, готовая принимать гостей круглый год!

Немного предыстории

По данным историков, первое упоминание о Тустани датируется 1340 годом. Тогда через эту местность проходил важный соляной торговый путь, и именно в средневековой наскальной крепости-граде базировалась таможня.

Исследователи утверждают, что Тустань была впечатляющим деревянным сооружением, надстроенным над теми скалами, которые мы видим на сегодняшний день. Впрочем, как это было на самом деле, мы никогда не узнаем.

Разумеется, крепость постоянно подвергалась набегам монголо-татарских орд, и, в итоге, во второй половине 16 века она таки была разрушена, как и другие поселения, расположенные возле нее. По легенде, люди, которые смогли выжить, постепенно начали сходиться в долину реки Стрый, основав там поселение – Сходницу. Поселок этот благополучно просуществовал до наших времен и в начале 2000-х начал развиваться как курорт, тогда как на месте Тустани оставались лишь заброшенные скалы.

Кстати, в 1970-х годах на скалах Тустани снимали историческую драму Леонида Осыки "Захар Беркут", по мотивам одноименной повести Ивана Франко – тогдашние жители Урыча снимались в массовке.

Создать легенду

Секрет успеха заповедника "Крепость Тустань" кроется в том, что там сумели удачно использовать существующую легенду. Сначала с помощью приложения создали виртуальную версию крепости, а затем там начали добавлять все новые и новые информационные стенды, которые делают ее посещение действительно познавательным.

Ну а виды со скал Тустани – невероятные!

Также возле Тустани проводятся различные исторические фестивали – для этого обустроена целая поляна у подножия скал.

С туристической инфраструктурой там тоже все в порядке – кроме парковки, там есть несколько вариантов для проживания, заведения питания, магазинчики, сувенирный рынок, уборные и даже кофейня с вполне приличным кофе. И за все это можно рассчитаться карточкой!

Особенно радует то, что место продолжает постоянно развиваться – только этим летом там открыли еще несколько туристических объектов, в том числе так называемую гридницу, имитирующую комнаты в наскальной крепости. Интересно, что средства на это взяли из доходов, полученных от продажи билетов – сейчас вход для взрослых стоит 180 гривень.

Транспортная проблема

Главная проблема Тустани для туристов сейчас – транспортное сообщение. Несколько лет назад в село Урич провели хорошую дорогу, которая с одной стороны ведет на Сходницу, Борислав, Трускавец и Львов, а с другой – на Верхнее Синевидное, Стрый и Сколе.

Впрочем, это все хорошо только для тех туристов, кто путешествует на собственном автотранспорте – возле заповедника даже есть хорошая парковка. Если же у вас нет собственной машины, то придется брать организованно экскурсию (что, впрочем, по душе далеко не всем туристам, особенно опытным).

Ну или же попробовать доехать общественным транспортом, однако здесь вариантов не очень много. В частности, из Львова в Урыч и обратно дважды в день курсирует рейсовый автобус, который проходит через Сходницу, Борислав и Трускавец. Однако ходит он только по пятницам, субботам и воскресеньям.

Самый удобный вариант здесь – приехать в Урыч первым рейсом в 11:30 и вернуться обратно в 16:50 вторым рейсом. Тогда у вас будет чуть больше пяти часов на то, чтобы ознакомиться не только с самой Тустанью, но и другими туристическими достопримечательностями Урыча – также в селе есть парочка исторических музеев, которые довольно интересно рассказывают об этой местности.

Кроме того, согласно информации на сайте заповедника, в окрестностях проходит еще несколько маршрутных автобусов из Стрыя и Сколе, но они останавливаются только в селе Подгородцы, из которых до Урыча идти еще около 5 километров. Там вполне можно идти вдоль трассы, кое-где даже есть тротуары, но лучше попробовать поймать попутку – в нашем случае это сработало.

Ну а туристы, которые любят долгие пешие походы, могут пройти в Тустани пешком из Сходницы по Масловецкому хребту – там есть вполне приличная дорога, набор высоты небольшой, а также живописные пейзажи. Тянется этот маршрут чуть больше чем на 8 километров, а преодолеть его можно за 2,5 часа, если много не останавливаться (ведь на последнем отрезке пути есть заросли лесной ежевики).

Еще один пешеходный маршрут – из Орива через Карпатские долины, он немного сложнее, потому что там большие подъемы, и тянется он почти 11 километров. Но и пейзажи там замечательные!

Или же можно пройти пешком из села Ямельница (куда периодически ходит маршрутка из Сколе) – чуть больше 10 километров по ровной дороге почти без перепадов высоты, где периодически вам также будут попадаться живописные пейзажи. Только учтите, что в самой Ямельнице очень плохая мобильная связь и нет интернета.

Во Львовской области, и в Сколевском районе в частности, еще много интересных локаций, которые можно было бы развивать и привлекать туристов. Совсем рядом с Урычем расположены Ямельнецкие скалы – место, где когда-то скрывались воины УПА и работала повстанческая радиостанция "Афродита". Впрочем, сориентироваться в этой непроходимой местности до сих пор сложно без помощи гида, ведь маршруты там непромаркированы, указателей нет, а мобильная связь очень слабая.

