Поход из Сходницы в Урыч: легче пройти чем доехать

У многих туристов Львовская область не очень ассоциируется с пешеходным туризмом – в основном туда едут за культурно-историческим или лечебным отдыхом. Впрочем, именно на Львовщине начинается Прикарпатье, поэтому там есть немало туристических маршрутов для тех, кто не боится испытывать свои силы долгими прогулками среди живописных пейзажей. УНИАН.Туризм расскажет об одном из самых красивых пеших маршрутов региона.

В первую очередь с горным отдыхом на Львовщине ассоциируется Сколевский район, центральными точками которого являются города Славское и Сколе. Однако постепенно к их когорту врывается поселок Сходница в Дрогобычском районе – оздоровительный курорт, который начали развивать только в начале 2000-х годов. Именно с него мы и начнем наш маршрут.

На самом деле из Сходницы доступны немало вариантов пешеходных маршрутов любой сложности, но мы решили сосредоточиться на одном большом, который позволит за один заход посетить немалое количество интересных локаций – круговой до Урыча длиной почти 30 километров и длительностью около семи часов (если без длинных остановок на привал и захода на туристические локации). Если же есть силы, время и вдохновение, его можно расширить, чтобы сделать еще более насыщенным.

Остановка 1. Сходница

Туристы могут проживать как в самой Сходнице – отелей на любой вкус и бюджет там хватает, так и в соседнем курортном городе Трускавец. До последнего из Киева и Днепра ходят прямые поезда (правда, билеты на них в туристический сезон приобрести почти нереально), а уже оттуда в Сходницу можно доехать на маршрутке (первая выезжает в 7:30 и за 50 минут преодолевает маршрут чуть более 20 километров, вдоль и поперек объезжая город Борислав, стоимость билета – 45 гривень).

Начинать маршрут лучше всего возле заправки "Окко" – также там можно остановить маршрутку, если едете из Трускавца. Первый отрезок маршрута идет фактически по прямой, перетекая из одного поселка в другой, а на пути будут попадаться несколько магазинов, где можно докупить необходимое (но если будете идти в воскресенье, то они могут быть закрыты, пока местные в церкви).

Из интересных локаций – село Новый Кропивник посередине этого отрезка, где есть популярный среди местных пляж для отдыха, а с моста открываются невероятные виды на лес, горы и реку Стрый (собственно, вдоль нее и будет пролегать наш дальнейший маршрут).

Большая часть маршрута идет вдоль проезжей дороги, но поскольку почти всюду есть тротуары или хотя бы широкая обочина, этот отрезок маршрута будет относительно безопасным.

Продолжительность прохождения участка: 9 км, 2 часа.

Остановка 2. Рыбник

Это первая остановка на маршруте, где можно сделать небольшой привал на берегу реки Стрый. Если добраться туда ближе к обеду в выходной день, то на этой небольшой полоске каменистого пляжа уже не будет свободного места– это очень популярное место отдыха среди львовян, куда они приезжают на пикники. К сожалению, некоторые – в худшем понимании этого слова, подгоняя авто к самой воде и преграждая проход другим.

Но если добраться туда чуть раньше – мы были на месте около 10:30 – то еще будет шанс насладиться видами без автомобилей и костров, погрузив ножки в прозрачную речную воду.

Сразу после пляжа можно посмотреть на еще одну интересную локацию на маршруте – так называемые кремни над меандром реки Стрый, которым, по данным ученых, 24-29 миллионов лет.

Ходить по тропе вдоль этих каменных стен довольно опасно, поэтому лучше далеко не заглядывать, а продолжить маршрут по дороге над ними.

Именно здесь вы частично зайдете на территорию национального природного парка "Сколевские Бескиды", но лесная часть маршрута продлится недолго – очень быстро вы выйдете на сельскую дорогу вдоль Стрыя, соединяющую Рыбник и следующее на маршруте село Долгое.

Зона между ними довольно популярна среди любителей кемпингов у реки, также там будет несколько приятных участков, чтобы устроить себе привал для перекуса и любования природой.

Обычно вдоль горных рек можно встретить много диких птиц, а поскольку во время войны в Украине запрещена охота, кажется, в этом сезоне представители пернатой фауны стали более смелыми и совсем не обращают внимания на людей.

Например, мы, кроме более распространенных белых аистов, а также серых и белых цапель, еще смогли полюбоваться краснокнижным черным аистом, который целых 15 минут ловил рыбу в реке, а потом устроил настоящее летное шоу.

Продолжительность прохождения участка: 5 км, 1:15 часа.

Остановка 3. Долгое

Это небольшой населенный пункт где, если повезет, вы сможете зайти в магазин и пополнить запасы питьевой воды или выпить кофе. Но, опять же, в первой половине дня в воскресенье местный магазин имеет все шансы быть закрытым, потому что все жители села в церкви.

Отрезок этот идет почти без подъемов (как и вообще большая часть нашего маршрута), а встречный транспорт попадается изредка, поэтому проходится он вполне комфортно.

Между селами Долгое и Сопит туристам встретятся несколько интересных локаций. В частности, можно будет подняться к водопаду Лазный – это около 1,4 километра водну сторону с набором высоты менее 100 метров, но идти лучше в сухую погоду, ведь название свое он получил не просто так: местами туда действительно придется лезть.

Чуть дальше на пути вам попадется заброшенная недостроенная дамба ГЭС, которую советские власти хотели построить на реке Стрый, затопив все вокруг по принципу Бакоты, но, к счастью, не успели. Сейчас же местные называют эту местность Карпатским морем – вместо воды там заросли борщевика.

Продолжительность прохождения участка: 6 км, 1:30 часа.

Остановка 4. Сопот

В первую очередь поселок известен водопадом Сопот, впрочем, чтобы посмотреть на него, придется немножко расширить маршрут – от села туда подниматься по лесу около километра. На самом деле, этот участок совсем несложный, но тогда придется заложить на дорогу дополнительный час.

Сам водопад не очень большой и вряд ли удивит бывалого туриста, но по крайней мере там можно поймать немного прохлады.

Фактически это последний участок, где вы будете шагать по более-менее дикой местности – здесь хоть и будет попадаться немало жилых участков, но все же дорога будет без интенсивного движения. А еще здесь очень много аистов, которые буквально захватили людские дворы.

Продолжительность прохождения участка: 3 км, 45 минут (если заходить к водопаду – дополнительные 2 км и 1 час времени).

Остановка 5. Подгородцы

Это уже последний рывок на нашем маршруте, и, к сожалению, идет он в основном вдоль качественной дороги с весьма интенсивным движением – большинство автомобилистов не снижают скорость в пределах населенных пунктов, поэтому надо быть очень осторожными, постоянно перескакивая с одной стороны дороги на другую, в зависимости от того, где шире обочина (тротуаров там почти нет).

Сами Подгородцы – довольно большое село, где есть достаточно магазинов, чтобы пополнить запасы и отдохнуть. Вдоль него и будет пролегать большая часть этого участка маршрута.

Продолжительность прохождения участка: 5 км, 1:15 часа.

Остановка 6. Урыч

И, наконец, финальная остановка на маршруте. Именно в Урыче расположены руины древнего города-крепости "Тустань". Долгое время это была лишь огромная груда камней, но в 2000-х здесь начали развивать туристическую локацию. Если есть время и силы – советуем туда заглянуть.

Есть в Урыче еще пара интересных локаций, которые вы будете проходить по дороге из Подгородцов. В частности, это музей "Хата в Глубоком" – горное село, где еще сохранились несколько десятков аутентичных бойковских домов и деревянных колодцев начала XX века.

Также можно посетить "Музей Тустани", расположенный на перекрестке – весьма удобно возле автобусной остановки, где можно скоротать время в ожидании автобуса.

И самое главное – как же вернуться из Урыча обратно в Сходницу, откуда вы начинали маршрут? Дело в том, что на Львовщине до сих пор ужасное пригородное сообщение. Через описанные нами населенные пункты не проложена железная дорога, но и с автобусным пассажирским транспортом ситуация не лучше.

Например, в Урыч, в который изо всех сил пытаются заманить туристов, почти нереально попасть общественным транспортом: между ним и Сходницей за день курсирует только два автобуса (также они останавливаются в Бориславе и Трускавце, с конечной остановкой во Львове). Выехать из Урича в Сходницу можно рейсом в 16:50 (стоимость билета 30 гривень).

В идеале – можно было бы сделать этот маршрут круговым, ведь расстояние между Уричем и Сходницей составляет всего лишь 8 километров. Впрочем, если раньше их соединяла простенькая грунтовая дорога, вдоль которой бодро (и бесстрашно) шагали туристы-пешеходники, то сейчас там новая дорога без обочин и тротуаров, с весьма активным автомобильным движением, что не оставляет никаких шансов пешеходам.

Также в Сходницу из Урыча можно спуститься через Масловецкий хребет, но это будут дополнительные 10 километров и около 2,5 часов дороги, и на некоторых участках этого маршрута в дождливую погоду передвигаться будет трудновато.

Если же нет уже сил идти пешком, а на автобус опоздали – можно вызвать такси. Из Урыча в Сходницу такая поездка стоит 200-300 гривень. Теоретически там работает служба такси Bolt, но фактически свободную машину по этому направлению найти невозможно, поэтому лучше заблаговременно перед походом узнать контакты кого-то из местных таксистов в Сходнице, которые могли бы приехать за вами вечером и привезти в поселок.

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Пешеходный 30-километровый маршрут от Сходницы до Урыча – это прекрасная возможность испытать свои силы и увидеть много интересных локаций за один поход. А поскольку там нет резких подъемов и спусков, бывалые туристы-пешеходники смогут преодолеть его без проблем.

Марина Григоренко

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