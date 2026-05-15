Кличко: Община Киева передала 225 полку ВСУ ещё 3100 дронов различных типов

Мэр Киева Виталий Кличко передал еще 3100 беспилотников различных типов от киевлян бойцам 225 ОШП. Об этом Кличко написал в своем Telegram-канале.

"Очередная партия необходимой помощи нашим Защитникам! От сообщества столицы передал на фронт бойцам 225-го отдельного штурмового полка ВСУ еще 3100 БПЛА различных типов. В частности, 2 400 FPV-дронов на оптоволокне, 500 беспилотников-перехватчиков (антишахедных) и 200 Matrice 4Е и 4Т", – сообщил Виталий Кличко.

Мэр напомнил, что в марте Киев уже передавал 225-му полку помощь – 3095 БПЛА различных типов и 20 наземных роботизированных комплексов.

Видео дня

"Всего – вместе с сегодняшними – за почти 5 месяцев 2026 года от общины города бойцам различных бригад передали уже более 50 500 БПЛА различных типов. Столица и в дальнейшем будет помогать всем нашим военным!" – подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что в прошлом году Киев направил из городского бюджета на поддержку Сил обороны более 12 млрд грн. На эти средства были приобретены дроны, средства РЭБ, автомобили и техника для защитников.