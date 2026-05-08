Рассказываем, чем подкормить чеснок, чтобы перья снова стали зелеными, а головки выросли крупными и крепкими.

Чеснок радует зелеными побегами уже ранней весной. Но в мае перья нередко начинают желтеть - и это тревожный сигнал, который напрямую влияет на размер и качество головок.

Разбираемся, почему чеснок желтеет - что делать в такой ситуации и чем подкормить растение, чтобы спасти урожай.

Почему желтеет чеснок

Одна из самых частых причин, почему у чеснока желтеют перья - неподходящая кислотность почвы. Чеснок любит нейтральную среду с pH от 6,5 до 7,5. В кислой почве он не может нормально усваивать питательные вещества, и кончики перьев начинают сохнуть и терять цвет, пишет издание Deccoria.

Но могут быть и другие причины:

нехватка питательных веществ;

избыток или недостаток воды;

повреждение корней морозом или инструментами.

Также чеснок могут атаковать болезни и вредители - например, стеблевая нематода или луковая мухае.

Желтеет чеснок - что делать и чем подкормить

В первую очередь нужно обратить внимание на полив. В мае, в период активного роста, чеснок нужно поливать так, чтобы почва была умеренно влажной, но не мокрой. На практике - 1-2 раза в неделю при отсутствии дождей.

Чтобы защитить чеснок от вредителей, стоит посадить вокруг него бархатцы.

Если причина в нехватке питательных веществ, то есть смысл подумать о том, чем подкормить чеснок в мае.

Чем подкормить чеснок весной, чтобы не желтел - простой домашний рецепт

Приготовить такую подкормку довольно легко:

нужно смешать древесную золу и молотые семена горчицы в пропорции 1:1;

рассыпать смесь вокруг чеснока - не на листья, а в грунт вокруг него, на 1 кв. м достаточно одного полного стакана;

после аккуратно прорыхлить землю между рядами на глубину не более 2-3 см, так как чеснок имеет поверхностную корневую систему и ее легко повредить.

Затем растения обязательно поливают, чтобы питательные вещества быстрее достигли корней.

Чем хороша такая подкормка чеснока золой и горчицей? Зола обеспечивает растение калием, фосфором, кальцием и микроэлементами - все это влияет на размер головок, развитие корней и устойчивость к засухе. Горчица подавляет грибковые патогены и отпугивает вредителей.

Важно учесть: эта смесь не содержит азота. Чтобы восполнить его, примерно через неделю после внесения золы с горчицей можно подкормить чеснок настоем крапивы или гранулированным навозом.

