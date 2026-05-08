Чеснок радует зелеными побегами уже ранней весной. Но в мае перья нередко начинают желтеть - и это тревожный сигнал, который напрямую влияет на размер и качество головок.
Разбираемся, почему чеснок желтеет - что делать в такой ситуации и чем подкормить растение, чтобы спасти урожай.
Почему желтеет чеснок
Одна из самых частых причин, почему у чеснока желтеют перья - неподходящая кислотность почвы. Чеснок любит нейтральную среду с pH от 6,5 до 7,5. В кислой почве он не может нормально усваивать питательные вещества, и кончики перьев начинают сохнуть и терять цвет, пишет издание Deccoria.
Но могут быть и другие причины:
- нехватка питательных веществ;
- избыток или недостаток воды;
- повреждение корней морозом или инструментами.
Также чеснок могут атаковать болезни и вредители - например, стеблевая нематода или луковая мухае.
Желтеет чеснок - что делать и чем подкормить
В первую очередь нужно обратить внимание на полив. В мае, в период активного роста, чеснок нужно поливать так, чтобы почва была умеренно влажной, но не мокрой. На практике - 1-2 раза в неделю при отсутствии дождей.
Чтобы защитить чеснок от вредителей, стоит посадить вокруг него бархатцы.
Если причина в нехватке питательных веществ, то есть смысл подумать о том, чем подкормить чеснок в мае.
Чем подкормить чеснок весной, чтобы не желтел - простой домашний рецепт
Приготовить такую подкормку довольно легко:
- нужно смешать древесную золу и молотые семена горчицы в пропорции 1:1;
- рассыпать смесь вокруг чеснока - не на листья, а в грунт вокруг него, на 1 кв. м достаточно одного полного стакана;
- после аккуратно прорыхлить землю между рядами на глубину не более 2-3 см, так как чеснок имеет поверхностную корневую систему и ее легко повредить.
Затем растения обязательно поливают, чтобы питательные вещества быстрее достигли корней.
Чем хороша такая подкормка чеснока золой и горчицей? Зола обеспечивает растение калием, фосфором, кальцием и микроэлементами - все это влияет на размер головок, развитие корней и устойчивость к засухе. Горчица подавляет грибковые патогены и отпугивает вредителей.
Важно учесть: эта смесь не содержит азота. Чтобы восполнить его, примерно через неделю после внесения золы с горчицей можно подкормить чеснок настоем крапивы или гранулированным навозом.