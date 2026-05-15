Какие собаки могут не ладить с детьми: эксперты назвали 12 пород

Некоторые породы собак могут проявлять агрессию по отношению к детям.

Каждая порода собак имеет свои положительные и отрицательные черты, поэтому важно хорошо подумать, какое животное подойдет для вашего образа жизни. В частности, есть породы, которые не всегда хорошо ладят с детьми. Поэтому издание The Scotsman назвало 12 пород собак, которые не подойдут для молодых семей.

Веймаранер

Это большая и красивая собака, выведенная для охоты на крупную дичь. Однако веймаранер иногда не осознает собственную силу и может с удовольствием играть в грубые игры со своей человеческой семьей. Это не является проблемой для взрослых, однако может быть неприятным моментом для детей.

Чау-чау

Они могут выглядеть как большие мягкие плюшевые мишки, однако могут раздражаться из-за криков и беготни детей и, вероятно, агрессивно реагировать.

Такса

Они могут выглядеть невинно, однако таксы известны своей непредсказуемостью. Что касается детей, то они нетерпеливы и могут даже покусать их пальчики.

Австралийская овчарка

Изначально австралийских овчарок выводили для выпаса овец. Одним из способов, которым они это делали, было щипание животных за ноги, и именно такое поведение они могут проявлять, когда вокруг бегают маленькие дети.

Пекинес

Пекинес плохо реагирует, когда дети мешают ему играть или грубо с ним обращаются.

Акита

Собаки этой породы являются прекрасными защитниками семьи, но плохо реагируют, когда их толкают и дразнят маленькие дети. Кроме того, они могут воспринимать новорожденного младенца как угрозу для своей семьи.

Грейхаунд

Грейхаунды - это порода, которая любит покой и тишину, ведь постоянный шум и активность детей могут вызвать у них тревогу.

Ши-цу

Это хрупкая порода, которая требует довольно осторожного обращения. Также эти собаки часто забегают под ноги, что приводит к случаям, когда ребенок может легко нанести им травму.

Чихуахуа

Несмотря на то, что они маленькие, эти собаки могут быть довольно агрессивными, если нарушить их личное пространство. Кроме того, они склонны к резким движениям, что является настоящей катастрофой для любознательных малышей.

Аляскинский маламут

Аляскинские маламуты - отличный выбор для людей, которые любят много двигаться со своими питомцами, однако они быстро скучают и склонны к грубой игре. Кроме того, они ревностно относятся к своей еде, что маленькому ребенку может быть сложно понять.

Шар-пей

Эта порода нуждается в личном пространстве и имеет очень независимый характер. Если дети не уважают личные границы этой собаки, то она может быть довольно злой.

Сибирский хаски

Это собака, которая любит играть грубо, что может стать проблемой, когда ее оставляют наедине с детьми.

