Вокруг села Ямельница во Львовской области ходит много захватывающих легенд и не менее впечатляющих исторических фактов. Однако в этом месте, усеянном скалами и лесами, фактически нет никакой туристической инфраструктуры, которая могла бы привлечь туда туристов (и, в конце концов, спасти село).

Если вокруг соседнего села Урыч благодаря остаткам древней крепости Тустань удалось создать удачную легенду, которая привлекла к нему потоки туристов (и денег), то Ямельница, к сожалению, пока отстает в этом плане.

Чем интересно село Ямельница

Село Ямельница привлекательно само по себе. Сейчас, проходя мимо этого сонного места, где едва встретишь людей, трудно поверить, что еще не так давно оно было центром важных исторических событий.

Основанное в середине 13 века, село Ямельница сменило много хозяев и поработителей, но несмотря на тяжелую судьбу, местные фермеры не оставляли попыток давать отпор. Апогея же эта борьба за свободу достигла в течение Второй мировой войны.

В 1938 году в Ямельнице была создана собственная ячейка Организации украинских националистов, более известной широкой общественности как ОУН. Через год, когда село, до этого подчиненное полякам, заняла советская армию, оуновцев начали преследовать.

Когда же в конце 1941 года Ямельницу оккупировали немцы, жизнь местных стала еще более невыносимой – у селян забирали почти все продукты, начался голод, а самих их отправляли на принудительные работы в фашистскую Германию.

Именно в это время в селе начала активно действовать Украинская повстанческая армия, или же коротко УПА. В 1943-1944 годах в Ямельнице и окрестностях активно действовали около двух сотен повстанцев, которые оказывали сопротивление захватчикам всех мастей.

Кроме того, в это же время на окраине села работала подпольная радиостанция УПА "Самостійна Україна", также известная как "Вільна Україна" или "Афродита". Вещание началось в октябре 1943 года, а передачи выходили три-четыре раза в день, длились по 30 минут и велись на четырех языках – украинском, русском, английском и французском.

В частности, радистом на станции работал бельгиец Альберт Газенбрукс, который после очередного бегства от немцев весной 1942 года оказался в Украине, где был захвачен в плен повстанцами из УПА. Сначала они не доверяли ему, ведь приняли за немца, но впоследствии он все же сумел завоевать доверие украинцев и даже присоединился к их борьбе. За эту деятельность позже советская власть отправила его в ГУЛАГ, где Газенбрукс провел восемь лет. В Бельгию он вернулся только в 1953 году, почти через 15 лет после того, как судьба заставила его покинуть родину в начале войны. По возвращению домой он продолжал поддерживать связь с украинской диаспорой и бывшими побратимами из УПА.

Сами бойцы УПА продолжали борьбу за свободу Украины, теперь уже от "советов", еще в течение нескольких лет после завершения Второй мировой войны. Впрочем, в 1947 году, когда борьбу вести уже стало невозможно, воины УПА приняли решение уйти отсюда через горы за границу.

Ну а село Ямельница с тех пор постигла печальная судьба. Разъяренная советская власть устроила местным настоящий террор, а многих людей принудительно вывезли с родной земли в другие регионы СССР.

Сейчас в Ямельнице живет менее 500 человек, и, к сожалению, все больше из них выезжают из него. Садясь в маршрутку до Сколе, мы случайно подслушали разговор двух местных женщин, которые были единственными пассажирками кроме нас. Они жаловались, что в селе совсем нет работы, но его могли бы возродить туристы.

Мы же, пройдя через это глухое село, где даже сигнал мобильного телефона не ловит, только развели руками – ведь чтобы туристы к вам поехали, надо сначала что-то сделать.

Неприступные Ямельницкие скалы

Настоящей туристической изюминкой этого района могли бы стать Ямельницкие скалы – именно среди них свои тропы прокладывали воины УПА и именно там до сих пор можно отыскать их укрытия. Впрочем, пока там нет никаких качественных и понятных разметок маршрутов, а надеяться на Гугл-карты – дело неблагодарное, может быть только хуже. Мы в этом убедились на собственном опыте (но об этом чуть позже).

Ямельницкие скалы – это уникальных скальный комплекс, который является частью Украинских Карпат. На самом деле, это много разных скальных образований (Ямельницкие скалы Бычкова, скалы Нижний конец, скалы Кикушев, скалы Юшкова яма, камень с каверной и другие), выныривающие посреди густого леса – на какие-то из них можно подняться только с помощью специального альпинистского снаряжения, а какие-то вполне реально покорить без спецподготовки.

Впрочем, наш вам совет – перед тем как пытаться добраться до этих скал, тщательно изучите информацию о них в Интернете, составьте адекватные маршруты, а лучше заручитесь помощью кого-то, кто там уже бывал. Не повторяйте наши ошибки.

Живописная дорога из Сходницы и горькое разочарование

Ямельницкие скалы привлекали нас очень давно. И в теории все было идеально. Мы решили пойти пешком к скалам из Сходницы через Масловецкий хребет по Гугл-карте – предложенный маршрут был около 12 километров, без резкого набора высоты, с приличными дорожками, живописными видами и даже лесной ежевикой, что для таких опытных хайкеров как мы казалось легкой прогулкой.

Большую часть маршрута все действительно шло хорошо, но в какой-то момент мы пропустили правильный поворот к скалам, потому что там нет никаких разметок, а многие дорожки вглубь уже давно заросли. Даже если где-то и попадаются какие-то пометки, то по ним сложно сориентироваться, если вы здесь впервые.

В итоге мы вышли в село Ямельница – и сразу к кладбищу. А вот те скалы, к которым мы направлялись, располагались по другую сторону пропасти...

Уже потом мы поняли, что идти к ним лучше с другой стороны села Ямельница (которое, кстати, раскинулось на удивительно большой территории) – со стороны Подгородцов или Верхнего Синевидного.

Но худшим в этой ситуации было не то, что мы не добрались до места, куда мы направлялись. Больше всего пугало то, что мы совершенно не понимали, как выбраться из Ямельницы. Село действительно глухое, и это не преувеличение. Мобильный сигнал не ловит, а Интернет – тем более. Людей там очень мало, и все наши надежды подъехать к оживленной трассе на попутке быстро угасли.

Мы уже почти смирились с перспективой идти еще километров 5 до трассы, но случилось чудо в виде маршрутки до Сколе. Мы шутили, что маршрутка эта ходит два раза в неделю – когда местные возвращаются в село на выходные и когда едут из него на работу в воскресенье. (Однако Гугл говорит, что она ежедневная и даже не единственная за день).

Уже дальше, в Подгородцах, мы поймали попутку и подъехали к селу Урыч и Тустани, которые после наших приключений в Ямельнице выглядели еще привлекательнее, на контрасте.

Учитывая интересную историю Ямельницы, очень хотелось бы, чтобы жители Ямельницы однажды также догадались, как превратить свою местную легенду в туристические потоки.

В Украине еще много неизведанных туристических городов, которые однозначно могли бы заинтересовать путешественников. И для многих местных общин поток туристов мог бы стать ключом для возрождения. Главное только дать этому старт.

