Те, кто каждый день спасает жизни и помогает людям, также нуждаются в защите и поддержке, - Ким

Качество медицинских услуг в условиях войны влияет не только на здоровье нации, но и на способность государства сохранить людей, вернуть их к активной жизни и удержать человеческий капитал. В то же время ни одна медицинская система не может справиться с вызовами без кадров. Поэтому ключевая задача – не просто восстановить разрушенные больницы, а сохранить тех, кто в них работает. Об этом заявил начальник Николаевской ОГА Виталий Ким.

"Чтобы система здравоохранения возвращала людей к жизни и работе, в ней должны быть кадры – профессиональные, мотивированные, защищенные и обеспеченные. Поэтому поддержка медицинских работников – это также вопрос экономической устойчивости страны", – подчеркнул глава области.

По его словам, особенно остро кадровый вопрос стоит в общинах – сельских, отдаленных, прифронтовых, которые принимают много внутренне перемещенных лиц. Здесь укомплектованность медицинского штата составляет около 63%.

"Мы активно совершенствуем оснащение – закупаем диагностическое оборудование, модернизируем манипуляционные и операционные помещения, строим укрытия. В то же время, чтобы медики оставались работать, нужен и комплексный пакет социальной поддержки: служебное или доступное арендуемое жилье, доплаты, компенсация за проезд, современный служебный транспорт, возможность профессионального обучения, защита семьи и нормальные условия труда. Если этого нет – общины теряют медиков, а люди теряют доступ к базовой помощи", – подчеркнул Виталий Ким.

Он также обратил внимание на важность среднего звена медицины.

"Без медсестер качественная медицина невозможна. Украине нужно повышать престиж профессии медсестры, расширять полномочия медсестер, инвестировать в образование, создавать условия для карьерного роста и обеспечивать достойную оплату труда", – добавил он.

Отдельное внимание Ким уделил психологической поддержке медиков, которые годами работают в условиях чрезвычайной нагрузки.

"Психологическая помощь для медицинских работников должна быть не формальностью, а частью кадровой политики. Ведь профессиональное выгорание медиков – это не личная проблема человека. Это риск для всей системы", – предупредил он.

Подводя итог, глава Николаевской ОГА подчеркнул, что социальная защита медиков – это условие доступности медицины для людей.

"Сегодня защита медиков – это не только вопрос стабильной работы системы здравоохранения. В конечном итоге это гарантия для людей, что даже в самых сложных условиях они не останутся без помощи. А значит, и вопрос доверия к государству и показатель способности страны удерживать людей", – резюмировал Виталий Ким.

