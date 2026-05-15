Трамп заявил, что его терпение на исходе: цены на нефть снова взлетели

По данным аналитической компании Kpler, 14 мая через Ормузский пролив прошло десять судов, тогда как в последние недели их количество составляло 5–7.

Цены на нефть в пятницу, 15 мая, резко выросли после заявления президента США Дональда Трампа о том, что его терпение в отношении Ирана иссякает, сообщает Reuters.

По состоянию на 12:25 по киевскому времени стоимость нефти марки Brent выросла на 3,47 доллара – до 109,19 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подорожала на 3,72 доллара – до 104,89 доллара за баррель.

Издание отмечает, что в течение текущей недели цены на нефть марки Brent выросли на 7,8%, а на нефть WTI – на 9,9% на фоне неопределенности относительно перемирия в иранском конфликте.

После переговоров с президентом Китая Си Цзиньпином Трамп заявил, что лидеры пришли к соглашению: Ирану нельзя позволить иметь ядерное оружие. Кроме того, официальный Тегеран должен вновь открыть Ормузский пролив. Американский лидер добавил, что его терпение в отношении Тегерана иссякает. Си Цзиньпин не дал собственных комментариев, хотя министерство иностранных дел Китая опубликовало по этому поводу заявление:

Этот конфликт, который никогда не должен был произойти, не имеет оснований продолжаться.

Между тем, Корпус стражей исламской революции сообщил, что с вечера 13 мая по 14 мая Ормузский пролив пересекли 30 судов. Reuters отмечает, что это значительно меньше, чем было до начала войны на Ближнем Востоке, "но является существенным ростом, если это подтвердится". По данным открытых источников, до начала войны на Ближнем Востоке пролив ежедневно проходили 135–140 кораблей.

В то же время аналитическая компания Kpler, специализирующаяся на судоходстве, сообщила 14 мая, что за последние 24 часа пролив пересекли 10 судов по сравнению с 5-7, которые пересекали его ежедневно в течение последних недель.

"Все больше судов проходят через пролив... Хотя на данный момент это оказывает более ощутимое влияние на настроения, чем на фактический баланс нефти", – отметил аналитик Тамаш Варга.

По данным CNN, президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается в переговорах с Ираном о завершении войны на Ближнем Востоке и рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций.

За несколько дней до этого американский лидер опроверг заявление о завершении войны против Ирана. По словам Трампа, Тегеран уже потерпел сокрушительное поражение на поле боя. Однако, по его мнению, это еще не означает, что финальная точка поставлена.

