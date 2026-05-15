Насколько сильно нужно накачивать шины велосипеда: многие люди ошибаются

Эксперты развенчали главный миф о давлении в шинах, мешающем быстрой езде.

Большинство велосипедистов годами допускают фатальные ошибки при подготовке своего двухколесного транспорта к выезду. Многие до сих пор руководствуются правилом "накачивать до максимума", даже не подозревая, как это портит поездку, пишет Trojmiasto.pl.

Единой нормы для всех нет. Для обычных неспешных прогулок колеса рекомендуется накачивать примерно до 3 атмосфер. Однако точная цифра всегда зависит от веса самого велосипедиста, модели велосипеда и дороги. Например, у городских велосипедов этот показатель может колебаться от 2 до 5 атмосфер, тогда как для других моделей правила совершенно иные.

Чтобы не ошибиться, специалисты советуют искать подсказку непосредственно на самом велосипеде – обычно производители выбивают рекомендуемые цифры прямо на боковине шины.

Показатели там могут быть как в привычных нам атмосферах (барах), так и в иностранных единицах PSI (где 1 атмосфера равна примерно 14,5 PSI).

Как советует автор материала, более легким велосипедистам стоит остановиться на нижней отметке, а вот людям с большим весом лучше накачать шины сильнее – ближе к верхнему пределу.

Согласно опубликованной информации, для разных типов действуют следующие нормы:

Городской велосипед: 2–5 атмосфер

Горный (MTB): 1,5–3,5 атмосферы

Шоссейный: 4–8 атмосфер

Гравийный (gravel): 2–4 атмосферы

Детский: 1,5–2,5 атмосферы

В заключение советуют отказаться от накачивания "на глаз" и использовать насос с манометром. Кроме того, давление рекомендуется корректировать в зависимости от погоды: на мокрой дороге его лучше немного уменьшить в целях безопасности.

