Доллар растет, а евро падает: официальный курс валют на понедельник

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,26 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 18 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,07 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 11 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,26 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта укрепилась на 18 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,16/44,19 грн/долл., а к евро – 51,36/51,38 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 15 мая вырос на 1 копейку и составлял 44,21 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 43,75 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне снизился на 7 копеек и составил 51,88 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,23 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" снизился на 3 копейки и составил 44,17 гривни за доллар, а курс евро подешевел на 15 копеек и составлял 51,70 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 43,57 гривни, а евро – по курсу 50,70 гривни за единицу иностранной валюты.

Вас также могут заинтересовать новости: