Появились спутниковые снимки поврежденного нефтеналивного терминала в Краснодарском крае РФ

После украинского удара по нефтеналивному терминалу "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае РФ повреждены резервуары с топливом, трубопроводы и элементы инфраструктуры на одном из причалов. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки объекта.

Как отмечает Радио Свобода, публикуя фото, на снимке от 11 мая у этого пирса находились три судна, тогда как после удара – ни одного.

Как сообщал УНИАН, 12 мая и в ночь на 13 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов.

В частности, был поражен нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в населенном пункте Волна Краснодарского края РФ. На территории объекта зафиксирован пожар.

Как отметили в Генштабе, "Таманьнефтегаз" – один из ключевых российских нефтяных терминалов вблизи порта Тамань на побережье Черного моря. Он используется для перевалки нефти, мазута, дизельного топлива и сжиженных углеводородных газов. Комплекс имеет резервуарный парк большого объема. Объект задействован в обеспечении топливом российских оккупационных войск.

