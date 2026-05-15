Лучший результат с марта: доллар набирает обороты из-за инфляции в США и цен на нефть

Доллар сохраняет статус "безопасной гавани" для инвесторов и роль США как крупного экспортера нефти.

Доллар демонстрирует лучшую недельную динамику за последние два месяца после новых данных об усилении ценового давления в США. Инвесторы опасаются, что из-за этого Федеральная резервная система может снова повысить процентные ставки или дольше удерживать их на высоком уровне.

Как пишет Bloomberg, индекс американской валюты на этой неделе вырос более чем на 1% – лучший показатель с середины марта. Два подряд инфляционных отчета на этой неделе встревожили инвесторов в гособлигации США и подтолкнули одного из представителей ФРС заявить, что у страны "есть проблема с инфляцией". Теперь денежные рынки уже склоняются к сценарию нового повышения процентной ставки в этом году, хотя еще месяц назад инвесторы ожидали смягчения монетарной политики.

"Это сочетание нового обострения на Ближнем Востоке, которое вновь подтолкнуло цены на нефть вверх, и более высоких, чем ожидалось, данных по инфляции в США", – заявил валютный трейдер Monex Inc. Эндрю Гезлетт.

Видео дня

Хотя курс доллара остается чувствительным к новостям о войне и колебаниям нефтяных котировок, американскую валюту поддерживает статус "безопасной гавани" для инвесторов, а также роль США как крупного экспортера нефти. После первых сообщений о прекращении огня в начале апреля доллар ненадолго ослаб, однако впоследствии возобновил рост, поскольку перспектива мирного соглашения остается неопределенной.

Директор по глобальным валютным рынкам и стратег Macquarie Futures Тьерри Визман заявил, что высокие цены на нефть поддерживают как доллар, так и американскую экономику, а сама валюта продолжит укрепляться по отношению к евро и британскому фунту.

Курс доллара в Украине – прогнозы экспертов

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что спрос на валюту будет превышать предложение. Одним из главных источников спроса на валюту остаются импортеры топлива, ведь из-за высоких цен на нефть и рисков обострения ситуации вокруг Ормузского пролива компании пытаются заранее обезопасить себя от возможного подорожания дизеля и бензина.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин не ожидает резкого падения гривны в этом году. По его словам, сейчас у украинской валюты есть два ключевых "столпа" поддержки – международная финансовая помощь и валютные ограничения.

Вас также могут заинтересовать новости: