Откуда россияне запускают дроны по Украине: эксперт назвал регионы

За его словами, пусковые участки крайне просты - это небольшие рельсы на бетонной плите.

Вражеские пусковые районы для ударов дронами по Украине есть практически во всех прилегающих к границе с нашей страной областях России. Об этом в эфире"Киев 24" сказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко.

Отвечая на вопрос о том, наращивает ли Россия количество мест для запуска дронов, он отметил, что практически во всех прилегающих к границе с Украиной российских областях есть пусковые районы.

"Также пусковые районы есть в Краснодарском крае и на временно оккупированной территории Крыма. И даже есть на временно оккупированной территории в Донецкой области, в самом Донецке", – рассказал эксперт.

Тем не менее, по словам Романенко, наращивание числа таких локаций не является особо приметным, а сами пусковые районы обустроены крайне просто.

"Там просто пусковая установка. Она сложна только для последнего варианта, российского – "Гербера-5"… Эти хорошо видны. Все остальные – это небольшие рельсы на бетонной плите, их несложно сделать", – сказал авиаэксперт и добавил, что запуск также происходит, в частности, с грузовиков.

Как сообщалось, по оценке аналитиков Defense Express, запуск более 1400 ударных БПЛА в течение 13–14 мая не свидетельствует о способности РФ стабильно поддерживать такую интенсивность ударов.

Эксперты добавили, что резерв и увеличенное текущее производство, которое может составлять около 280 единиц в сутки, объясняют возможность врага запустить 1,4 тыс. дронов за 24 часа.

