Должникам в Украине арестуют счета: в Минюсте объяснили, оставят ли людей без денег

Новый закон повысил порог задолженности для принудительной продажи единственного жилья должника с 200 тысяч гривень до более 400 тысяч.

Исполнительная служба имеет право арестовывать все средства на счетах должника, однако на время военного положения граждане могут подать заявление на разблокировку счета для использования средств в пределах примерно 15 тысяч гривень в месяц. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины Андрей Гайченко в эфире парламентского телеканала "Рада".

"Можем ли мы арестовать все до копейки? Да, мы можем это сделать, но до конца военного положения, по заявлению любого лица, можно разблокировать счет, чтобы средствами можно было пользоваться в пределах около 15 тыс. грн в месяц. Пока у нас война, речь не идет о том, чтобы оставить людей без средств к существованию", – подчеркнул он.

Гайченко отметил, что принятие парламентом закона о цифровизации исполнительного производства улучшает положение должников, ведь теперь повышен порог долга для принудительной продажи единственного жилья должника с 200 тыс. грн до более 400 тыс. грн.

"Раньше единственная недвижимость могла быть выставлена на торги для погашения долгов уже от 200 тыс. грн. Теперь этот порог повышен до 450 тыс. грн", – объяснил заместитель министра юстиции.

Он отметил, что в настоящее время в исполнительной службе находится около 3 млн производств, и примерно 95% из них не дотягивают до суммы, которая позволяет взыскание через продажу недвижимости. Из-за этого часть объектов, которые ранее могли выставляться на торги из-за превышения предыдущего порога долга в 200 тыс. грн, теперь снимут с продажи.

Также закон предусматривает расширение автоматизированной системы ареста счетов должников. По словам заместителя министра, в настоящее время к системе уже подключено около 90% банковского рынка, включая все государственные банки и крупнейшие финучреждения.

"Мы просто сделаем так, что мелкие банки, услугами которых пользовались "профессиональные" должники с миллионными, многомиллионными долгами, также будут обязаны подключиться к системе", – подытожил Гайченко.

Закон об автоматизации взыскания долгов

В апреле Верховная Рада приняла закон, который ужесточает ограничения для должников и переводит взыскание долгов в автоматизированный формат. Он предусматривает ужесточение ограничений на распоряжение имуществом должников. В случае, если лицо внесено в Единый реестр должников, нотариус или другой орган откажет в продаже или залоге его имущества.

Также закон, в частности, запрещает обращать взыскание на единственное жилье должника, если сумма долга не превышает 50 минимальных заработных плат (на данный момент 432 тысячи грн).

Руководитель судебной практики Юридической компании "Де-Юре", адвокат Юрий Костинюк объяснил, что меняет новый закон и какие ограничения предусмотрены для должников в Украине.

