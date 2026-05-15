Впервые за 70 лет: Honda завершила год с убытками, что произошло

Honda Motor объявила о своем первом годовом убытке за весь период существования в качестве публичной компании. Об этом сообщает Reuters.

Операционный убыток компании за прошлый финансовый год превысил $2,6 млрд. Причиной стали расходы на реструктуризацию подразделения по производству электромобилей в размере более $9 млрд.

Генеральный директор Honda Motor Тосихиро Мибе сообщил, что компания отказывается от цели увеличить долю электромобилей в продажах новых автомобилей до 20% к 2030 году, а также пересматривает планы по полному переходу на электромобили и автомобили на топливных элементах к 2040 году.

Кроме того, Honda на неопределенный срок приостановила проект по производству электромобилей и аккумуляторов в Канаде стоимостью $11 млрд.

По мнению специалистов, худший финансовый отчет с момента выхода Honda на фондовый рынок в очередной раз демонстрирует, насколько рискованной может быть агрессивная ставка на электромобили для "традиционного" автопроизводителя. Она может дать сбой из-за более слабого, чем ожидалось, спроса на автомобили.

Как пишет Forbes, по итогам финансового года Honda продала 3,387 млн автомобилей (-8,9% г/г), тогда как продажи мотоциклов выросли на 7,4% до 22,101 млн единиц. Достичь рекордных объемов продаж и операционной прибыли мотоциклетному подразделению помогли высокие продажи в Индии и Бразилии

В текущем финансовом году Honda Motor прогнозирует чистую прибыль на уровне 260 млрд иен ($1,64 млрд) и операционную прибыль в 500 млрд иен ($3,15 млрд). Выручка, по ожиданиям компании, вырастет на 6,2% – до 20,15 трлн иен ($126,95 млрд).

Honda Motor ожидает продажи автомобилей на уровне около 3,39 млн и мотоциклов на уровне около 22,8 млн в течение года.

Пересмотр стратегии Honda Motor в сфере электромобилей происходит на фоне аналогичных решений других автопроизводителей, которые начали сворачивать слишком амбициозные планы по "электрике" из-за более слабого, чем ожидалось, спроса в Соединенных Штатах.

Как оказалось, значительная часть американских потребителей до сих пор не готова к массовому переходу на электромобили.

Ранее УНИАН сообщил, что Ford Motor решила пересмотреть планы по электромобилям на фоне финансовых убытков и политики президента США Дональда Трампа. Теперь автопроизводитель делает ставку на бензиновые и гибридные автомобили.

Напомним, с начала своего второго срока Трамп резко изменил курс США в отношении электромобилей, назвав политику, которая их поддерживала, "мандатом". Он также заявил, что выступает против того, чтобы у всех были электрокары.

