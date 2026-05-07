Разбираемся, где действует льготный проезд для пенсионеров, а где билет все же придется купить.

Многие считают, что пенсионеры в Украине могут ездить бесплатно на любом общественном транспорте. Однако это распространенное заблуждение - на самом деле льгота распространяется далеко не на все виды перевозок. Разбираемся, где льготы для пенсионеров на проезд не действуют.

Льготный проезд для пенсионеров в Украине - где можно ездить бесплатно

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування", пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в:

трамваях;

троллейбусах;

городских автобусах.

Также в Украине предусмотрен льготный проезд для пенсионеров на электричках (пригородных поездах).

Где проезд в общественном транспорте для пенсионеров платный

За проезд пенсионерам нужно платить в междугородних автобусах, поездах и городском такси. Также льгота не распространяется на метро, но, к примеру, жители Киева могут оформить "Карточку киевлянина" и пользоваться им бесплатно.

Отдельный вопрос - маршрутки. Поскольку они являются частными перевозчиками, единых правил нет: решение о льготах принимает местная власть каждого региона самостоятельно. В большинстве случаев пенсионерам придется платить.

