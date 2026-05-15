В Киеве значительно увеличили количество групп оповещения ТЦК: в чем причина

В Киеве усиливают мобилизационные меры. Количество сотрудников в группах оповещения увеличено на 40%. Об этом сообщил и.о. заместителя начальника Киевского ТЦК Валерий Кравченко во время открытого заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны.

"За последнее время количество групп оповещения действительно увеличено - увеличено штатное количество людей в группах оповещения. И все это происходит, потому что есть требование усиления мобилизационных мер", - сообщил Кравченко.

По его словам, это усиление произошло примерно за последние три-четыре месяца.

Он уточнил, что увеличение составило "ориентировочно 40%".

"В прошлом году были расформированы роты охраны в ТЦК, и на этой основе были созданы взвод охраны и взвод оповещения. Сейчас численность взвода оповещения увеличена", - подчеркнул Кравченко.

Он считает, что возникновение конфликтных ситуаций во время мероприятий по оповещению населения, например, в общественном транспорте, не является нормальным явлением, но, по его словам, Украина "находится в состоянии экзистенциальной войны, и сейчас вопрос финала этой войны еще открыт". Поэтому, как отмечает Кравченко, участвовать в защите Украины должен каждый сознательный гражданин.

"Если гражданин несознательный - государство имеет право применять средства принуждения для того, чтобы выжить как государство", - сказал чиновник.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве обороны рассматривают возможность трансформировать территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в "Офисы Резерва+" с отдельными подразделениями - офисами комплектования и офисами сопровождения.

Также в Украине во время действия военного положения и всеобщей мобилизации изменились отдельные правила поступления в военные высшие учебные заведения. В Министерстве обороны разъяснили, обязательно ли проходить территориальные центры комплектования (ТЦК) перед подачей документов.

