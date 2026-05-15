В центре Львова мужчина облил мэра Садового грязной жидкостью

Житель Львова облил грязной жидкостью городского голову Андрея Садового.

Как сообщает полиция Львовской области, это произошло сегодня, 15 мая, около 10:40 на площади Рынок.

"Прохожий подбежал и неожиданно облил мэра Львова неустановленной жидкостью", – говорится в сообщении.

Полицейские установили личность нападавшего. Им оказался 46-летний львовянин.

Сейчас полицейские и следователи работают на месте происшествия. Начато уголовное производство по ч.1 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Нападавшему грозит штраф от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или пробационный надзор на срок до пяти лет, или ограничение свободы на тот же срок.

По информации депутата Ужгородского горсовета Виталия Глаголы, нападавшим оказался ранее судимый за грабежи и наркотики житель Львова.

Обновлено в 13:32. Позже мэр отреагировал на утренний инцидент.

По словам Садового, по дороге на работу к нему подбежал мужчина и вылил ему на спину ведро грязной жидкости.

"Переоделся. Вещи вечером постираю. Это хулиганство, а не покушение. Нападения на меня были уже не раз, поэтому мне не привыкать", – прокомментировал мэр Львова.

