Этот простой способ готовить тирамису стал вирусным в соцсетях.

Легкий как пух тирамису - самый известный и популярный во всем мире итальянский десерт. Хотя он считается несложным в приготовлении, но все же требует некоторых усилий. Да и брать его с собой на работу или прогулку не очень удобно.

Предлагаем вам приготовить тирамису шарики - рецепт, который "разорвал" соцсети. Такие пирожные готовятся всего за 5 минут. В результате получаются симпатичные конфеты, которые удобно есть руками и брать с собой. Десерт настолько простой, что не требует ни плиты, ни духовки, а по вкусу практически не отличается от классического итальянского варианта.

Простой рецепт - тирамису шарики

Чтобы приготовить ленивый тирамису, вам понадобятся два основных ингредиента классического рецепта - печенье савоярди и мягкий сыр маскарпоне. Продукты смешивают в однородную массу и лепят из теста шарики, похожие на пирожное Картошка. Для более интересного вкуса можно добавить бренди, коньяк или другой ароматный алкоголь.

Ингредиенты на ленивый тирамису за 5 минут нужны такие:

двести граммов маскарпоне;

двести граммов савоярди или домашнего бисквита;

пятьдесят миллилитров эспрессо (крепкого кофе);

столовая ложка спиртного;

две столовые ложки сахарной пудры;

какао для обваливания.

Савоярди или домашний бисквит поломайте руками, сложите в чашу блендера и перебейте до консистенции мелкой крошки. Высыпьте в большую миску. Добавьте маскарпоне, сахарную пудру, остывший кофе и алкоголь, все хорошо перемешайте до однородности. В этом рецепте используется именно пудра, поскольку сахар может не раствориться и хрустеть на зубах.

У вас должно получиться плотное однородное тесто. Скатайте из тирамису конфеты круглой формы. Обваляйте каждую в порошке какао, просеянном через сито.

На этом пирожные готовы, и их сразу можно есть. Но чтобы тирамису шарики были мягкими и вкусными, поставьте их в холодильник на 1-2 часа. Когда они настоятся, то будут ещё вкуснее. Готовые изделия в дальнейшем храните в холодильной камере не более трех суток.

