Звезда 'Лиги смеха' впервые рассказал о серьезной операции: 'К лету мог бы остаться без слуха'

Иван также рассказал, как он себя сейчас чувствует.

Популярный певец и юморист Иван Люленов, родом из Молдовы, впервые рассказал о недавней операции.

Оказалось, что у исполнителя хита "Шовковиця" было новообразование, которое нужно было срочно удалить хирургическим путем.

"Костное новообразование в левом проходе. Это такая неприятная штука, доброкачественная, которую нужно было удалить. И это случилось зимой, когда я очень сильно болел, в туре. Все хорошо, поэтому можно рассказывать. Я уже сделал операцию", – отметил Иван в комментарии для проекта "Ранок у великому місті".

Люленов добавил, что до операции испытывал дискомфорт в ухе. Более того, по его словам, из-за этого новообразования он мог бы потерять слух в ближайшее время.

"Когда болел, оно немного разбухало и я не слышал – закладывало ухо. Если бы так оставил, то к лету я мог бы не слышать на левое ухо", – подчеркнул артист.

