В американо-китайских переговорах украинский вопрос, судя по всему, занимал где-то четвертое место по приоритетности. На первом месте, как сразу же публично заявил лидер КНР Си Цзиньпин, стоял вопрос о Тайване.

Это действительно серьезный вопрос, поскольку амбицией Китая является завершение объединения прилегающих территорий, которые Китай считает своими и где проживают китайцы. Но именно Тайвань для Соединенных Штатов долгие годы был центром сдерживания Китая в регионе.

Более того, в американской ядерной доктрине одним из случаев, когда США могут без колебаний применить ядерное оружие, является попытка Китая силой захватить Тайвань. Это положение было закреплено еще во времена Холодной войны, и вряд ли его кто-то до сих пор менял. Поэтому неслучайно в Китае заявляют, что вопрос Тайваня должен быть решен, чтобы это не стало причиной ядерной войны между двумя сверхдержавами.

Видео дня

Второй вопрос – это торговля и любимые "тарифы" президента США Дональда Трампа.

Происходит большой торг по поводу взаимного доступа на рынки, и Трамп, очевидно, надеется выторговать (за относительно терпимые тарифы для китайских товаров) обмен на доступ американского бизнеса к китайским рынкам. Поэтому Трамп и привозил с собой в Китай целую делегацию американской бизнес-элиты, которая готова завоевывать Китай невоенными методами.

Третий вопрос – это, безусловно, война США против Ирана. Трампу очень хотелось прилететь на встречу с Си победителем в этой войне, но настоящей "победы" в ней нет и близко. Чтобы завершить эту войну, Трамп будет готов привлечь Китай к условным гарантиям безопасности для Ирана. Как минимум, чтобы сделать невозможным создание Ираном ядерного оружия. Как максимум, чтобы как можно быстрее обеспечить открытие Ормузского пролива.

И лишь четвертым вопросом – и то в контексте предыдущих – могла бы стать Украина.

Хорошая новость заключается в том, что в том мире, который сейчас могут выстраивать США и Китай, больше шансов для мира в Украине, чем для войны. Ведь Китай заинтересован в стабильной работе мировой экономики, а любые длительные войны ее подтачивают. Трампу, в свою очередь, также нужен мир в Украине – по крайней мере, как политическая победа в глазах своих избирателей.

Конечно, это все звучит хорошо, но пока только как теория. Значительно сложнее будет реализовать все эти намерения на практике. Да и с реализацией реальных внешнеполитических проектов у Трампа, мягко говоря, не всегда все получается.

Впрочем, есть и вторая хорошая новость: США постепенно делят мир без участия России.

Еще пять лет назад российский диктатор Владимир Путин очень хотел сидеть за столом переговоров с Трампом и вместе распределять сферы влияния, в том числе и в отношении Китая. Но во время войны в Украине стало очевидно, что мир будут делить без Путина. При этом под сферы влияния двух великих держав может попасть и сама Россия.

Сергей Таран, политолог, директор Международного института демократий