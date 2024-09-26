Соль, кофе, церкви: чем туристов поражает Дрогобыч

Вы уже с десяток раз бывали во Львове, обошли все его улочки, попили кофе во всех известных кафе города и думаете, что Прикарпатью больше нечем удивить? Тогда УНІАН.Туризм советует обратить внимание на другой крупный город во Львовской области – также очень красивый и интересный, но без толп туристов и лишнего шума. Конечно, речь пойдет о Дрогобыче.

Город Дрогобыч во Львовской области – один из замечательных вариантов устроить себе поездку на один день в пределах Украины (о еще шести идеях для осенних путешествий на выходные читайте в нашем отдельном материале).

Немного истории

Интересный факт: по данным историков, Дрогобыч на целых 18 лет старше Львова – первое упоминание о нем датируется 1238 годом (по другой версии речь и вовсе идет о конце 11 века), тогда как о нынешнем областном центре впервые упомянули "только" в 1256 году.

Активно развиваться Дрогобыч начал в 15 веке – как торговый и солеварный центр (собственно, сегодня соль является одной из главных его визитных карточек), а в 19 веке город превратился в один из крупнейших в Европе нефтяных центров, что дало ему еще больший толчок для развития в последующие несколько десятилетий.

Собственно, именно архитектура этого периода и доминирует в центре города, который можно обойти за пару часов – опрятные цветные домики вокруг площади Рынок, эклектичная ратуша, роскошные виллы, в которых когда-то жили богачи, и индустриальные здания из красного кирпича.

Уже в современной независимой Украине Дрогобыч долго упрекали в запущенности – ведь многие из этих красивых зданий давно не содержались в надлежащем состоянии. Впрочем, в последние годы за туристическую витрину города серьезно взялись – сейчас исторический центр несколько подреставрировали.

Что посмотреть в Дрогобыче

Экскурсию по Дрогобычу советуем начинать с ратуши в самом центре города, где расположен местный туристический офис. Там можно взять карту города, получить полезные советы и приобрести сувениры.

Также в турцентре можно приобрести экскурсию на башню Дрогобычской ратуши, построенной в начале 20 века, откуда открываются прекрасные виды на весь город и Прикарпатье.

Совсем рядом расположена еще одна визитная карточка Дрогобыча – римско-католический Костел Святого Апостола Варфоломея в готическом стиле с элементами барокко в росписи, строить который начали еще в 15 веке.

В сам костел можно попасть не всегда, но попробовать все же стоит.

Оттуда можно прогуляться по улице Тараса Шевченко, где сосредоточено большинство самых известных вилл Дрогобыча – роскошно украшенных зданий начала 20 века, где проживали тогдашние местные богачи и чиновники.

В частности, это вилла бургомистра Раймонда Яроша, где в наши дни располагается дворец школьников Дрогобыча.

Здесь же расположено одно из красивейших зданий города – виллы Бьянки, которую сейчас занял краеведческий музей "Дрогобыччина", но сейчас проходит его долгожданная реставрация, поэтому фасад перекрыт строительными лесами. Тем не менее, зайти в сам музей на экскурсию все равно можно.

Есть в разных частях Дрогобыча еще несколько интересных зданий – Хоральная синагога 19 века, в которую даже можно попасть в отдельные дни и часы, а совсем недалеко от нее можно посмотреть очень красивое здание института физики Дрогобычского государственного педагогического университета имени Ивана Франко.

Когда все рассмотрите в центре, можно посетить Дрогобычский солеварный завод – это около километра пешком от ратуши. Это старейшее действующее предприятие Украины (и одно из старейших в Европе), которое было основано еще в 13-14 веках – и соль на нем до сих пор вываривают по той же старой технологии. Впрочем, попасть туда можно только с экскурсией, о которой стоит договариваться заранее.

Экскурсия очень интересная (и мы намеренно не будем пересказывать вам здесь ее содержание), правда сама солеварня, к сожалению, сейчас требует немалых инвестиций в восстановление и модернизацию.

А еще на территории солеварни снимали одну из сцен недавнего украинского масштабного исторического кинохита "Довбуш".

Ну а если останетесь без экскурсии, все равно советуем туда заглянуть, чтобы выпить соленый латте (на наш вкус, это гораздо приятнее черного кофе с солью, который продают в одном из кафе центре города как местный бренд – об этом чуть дальше по тексту) – на вкус напоминает латте с соленой карамелью.

Тем более, что отсюда всего пару минут идти до другой главной достопримечательности Дрогобыча – деревянной церкви Святого Юра 15 века, принадлежащей к объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ее росписи и витражи действительно очень интересны, поэтому посетить ее будет интересно даже нерелигиозным людям.

Кстати, примерно в 300 метрах отсюда есть еще одно достойное внимания деревянное сакральное сооружение Дрогобыча – Церковь воздвижения Честного Креста 17 века. Внутрь нее не факт, что удастся попасть, но снаружи посмотреть будет тоже интересно. Тем более, что вы все равно будете идти в центр мимо нее.

Больше об обеих церквях можно прочитать в нашем отдельном материале.

Где поесть в Дрогобыче

И напоследок – о еде. В центре Дрогобыча есть сразу несколько интересных заведений питания с весьма приятными ценами, интересными блюдами и современными интерьерами, от галицкой до крымскотатарской кухни, где можно отдохнуть между экскурсиями по городу.

Конечно, в первую очередь всем туристам в Дрогобыче советуют посетить гастро-кофейню "Кавун" прямо рядом с костелом Варфоломея. Коронный напиток там – черный кофе с солью, но по нашему вкусу это на любителя (но вы все равно пробуйте). Также там очень вкусный фирменный дрогобычский торт с солью.

Рядом расположено еще одно популярное заведение города – ресторан крымско-татарской кухни budu CheBöREK. Однако у нас он оставил неоднозначное впечатление – там хоть и можно за довольно небольшую сумму поесть вкусные чебуреки и янтыки, но с обслуживанием у них дела не очень. Может, это был просто не наш день, но нам пришлось трижды ходить с террасы в заведение, чтобы официанты сначала принесли нам меню и протерли стол, потом чтобы приняли заказ, а потом чтобы рассчитаться – и все это не при полной посадке.

А вот где нам понравилось и обслуживание, и кухня – так это в ресторане "Рафинерия" на Шолом-Алейхема, куда нам порекомендовали местные знакомые заглянуть на деруны. И цены там вполне приемлемые на фоне крупных городов вроде Киева или Львова, и дизайн инстаграмный.

Кроме того, очень популярными в Дрогобыче являются заведения Franko Beef And Burger, Tarantino и FOTEL – все вблизи Ратуши, однако мы туда заглянуть не успели, поэтому пока оценить не можем.

Также за вкусным кофе можно зайти в небольшую кофейню Jardin Espanol по улице Трускавецкой – там нас приятно поразил интерьер, кофе с десертами тоже были вкусные, обслуживание очень хорошее.

Как попасть в Дрогобыч

Вариантов доехать в Дрогобыч на самом деле немало – туда можно попасть ежедневным поездом "Киев – Трускавец", который также останавливается во Львове.

Поскольку вариантов для ночлега в самом Дрогобыче очень немного, большинство туристов ездят в город из соседнего курортного Трускавца – это всего лишь около 8 километров маршруткой за 35 гривень или на такси примерно за 200 гривень.

Также маршрутки в Дрогобыч ходят из Борислава, Стрыя и Львова.

***

Украина – очень большая и разнообразная страна, и на ее территории есть немало интересных мест, которые можно исследовать. Стоит только решиться выехать за пределы нескольких наиболее раскрученных городов.

Марина Григоренко

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канале УНИАН.Туризм.