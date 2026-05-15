Клей на плодовых деревьях - тревожный сигнал: почему он появляется и как спасти сад

Клей, который появляется на плодовых деревьях, - это не просто выделения. В большинстве случаев клей является тревожным сигналом, указывающим на то, что дерево испытывает стресс, имеет повреждения или инфекцию. Поэтому издание lovedeco объяснило, почему на плодовых деревьях появляется клей, какое лечение применить и как предотвратить появление выделений.

Что означает клей на плодовых деревьях?

Клей, который появляется на плодовых деревьях, фактически является секретом или гомозой, вырабатываемой внутренними тканями дерева, когда оно испытывает стресс или агрессию.

"С биологической точки зрения, вещество состоит преимущественно из воды и полисахаридов, образующихся в результате распада растительных тканей. Его вид может варьироваться от прозрачного и желтоватого до коричневого, а консистенция, как правило, липкая и желеобразная", - объяснили в материале.

Поэтому эта секреция является защитным механизмом дерева, которое пытается изолировать пораженный участок и предотвратить распространение патогенов, таких как грибки или бактерии. В свою очередь, клей может защищать рану от влаги и проникновения других микроорганизмов, но его появление почти всегда указывает на то, что у дерева уже есть проблема.

Такое явление наблюдается в основном у видов деревьев, плоды которых имеют косточки, а именно черешни, вишни, абрикосы, персики или сливы, ведь они более чувствительны к трещинам в коре и инфекциям, поражающим древесину и камбий (тонкий слой клеток между корой и древесиной, ответственный за утолщение плодовых деревьев и необходимый в процессе прививки).

Почему на плодовых деревьях появляется клей?

Одной из самых распространенных причин появления клея являются резкие перепады температуры и мороз. Зимой, а именно в периоды, когда дни теплее, а ночи очень холодные, кора может трескаться. Такие трещины становятся входными воротами для болезней и вызывают защитную реакцию дерева. Часто владельцы замечают выделение камеди в начале весны именно в тех местах, которые пострадали от мороза.

"Грибковые и бактериальные заболевания также являются причинами появления камеди. Такие инфекции, как монилиоз или различные грибки, поражающие кору, могут разрушать внутренние ткани и вызывать выделения. В таких случаях клей часто появляется вокруг ран, темных пятен или участков, где кора начинает отслаиваться", - добавили в публикации.

В то же время не менее опасны неправильные обрезки. Если ветки обрезаны неправильно, инструменты не продезинфицированы или обрезка проводится в неподходящий период, дерево может попасть в состояние сильного стресса. Раны, оставшиеся незащищенными, становятся уязвимыми для инфекций, а выделение камеди появляется как защитная реакция.

"На практике проблема усугубляется и из-за несоответствующих условий выращивания. Чрезмерная влажность, плохой дренаж почвы, несбалансированная подкормка или повреждения, нанесенные насекомыми и грызунами, могут ослабить дерево и сделать его значительно более уязвимым к гомозу. Впоследствии, если проблему не решить, нарушается циркуляция сока, ветви начинают засыхать, а урожайность значительно снижается", - отмечается в материале.

Способы лечения клейких выделений на плодовых деревьях

Когда вы заметили клейкие выделения на стволе или ветвях плодового дерева, первое, что необходимо сделать, это определить причину. Простое удаление выделений не решает проблему, если за этим стоит грибковая инфекция, серьезная рана или сильный физиологический стресс. Поэтому дерево нужно хорошо осмотреть, чтобы проверить, нет ли трещин в коре, почерневших участков, пораженной древесины или сухих ветвей.

"Одним из самых распространенных методов на практике является очистка раны. Пораженный участок очищают острым и продезинфицированным ножом, а пораженную ткань удаляют до здоровой древесины. Операцию следует проводить осторожно, не нанося дереву лишнего вреда. Рекомендуется тщательно дезинфицировать инструменты до и после каждого вмешательства, чтобы избежать распространения болезней от одного дерева к другому", - советует издание.

По словам экспертов, в садах и на огородах часто применяют средства на основе меди, ведь они помогают бороться со многими грибковыми и бактериальными заболеваниями. Такие средства, как бордоская жидкость, оксихлорид меди или гидроксид меди, считаются одними из самых эффективных средств для предотвращения инфекций, вызывающих гомоз.

"Во многих случаях после применения препарата рану покрывают заживляющей мазью или специальной пастой для плодовых деревьев. Эти средства образуют защитную пленку, которая предотвращает повторное заражение и способствует более быстрому восстановлению тканей. Защита ран чрезвычайно важна, особенно в влажные периоды, когда риск возникновения инфекций возрастает", - предупредили в материале.

Другие советы экспертов

