По словам юриста, военные пенсионеры в Украине имеют право на надбавки на содержание нетрудоспособных членов семьи.

В вопросе пенсионного обеспечения военнослужащих особое место занимают надбавки за содержание нетрудоспособных членов семьи. Такие выплаты регулируются специальным законодательством и имеют четко определенные условия назначения.

Ранее мы писали, какой будет военная пенсия за май, а юрист LEGAL STRATEGY Илона Элизбарян объяснила в комментарии УНИАН, когда выплатят надбавку к пенсии военным пенсионерам, кто имеет на нее право и как ее оформить.

Доплата к пенсии неработающим пенсионерам – кто может получить

Как отметила специалист, правовая база для этих надбавок определяется законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц". По ее словам, различные надбавки могут назначаться как к пенсии за выслугу лет, так и к пенсиям по инвалидности:

Видео дня

"Доплата к пенсии может предоставляться на содержание нетрудоспособных членов семьи, имеющих право на пенсию в случае потери кормильца",

Она пояснила, что статья 30 закона прямо устанавливает перечень таких членов семьи, в частности:

Дети, братья, сестры, внуки военного пенсионера, которым не исполнилось 18 лет, или эти же лица старшего возраста, если они получили инвалидность до достижения 18-летия.

Родители и супруга или супруг, если они достигли возраста, дающего им право на назначение пенсии по возрасту, или в том случае, если они имеют инвалидность.

Дедушка и бабушка военного пенсионера, если нет лиц, которые по закону обязаны их содержать.

Студенты, курсанты, стажеры, ученики, воспитанники различных учебных заведений (общеобразовательных, профтехучилищ, вузов), которые проходят обучение по дневной форме и не достигли 23-летнего возраста.

На этом список заканчивается.

На сколько увеличат военную пенсию в 2026 году – размер и порядок начисления

Элизбарян подчеркнула, что размер выплат одинаков независимо от вида военной пенсии:

"На каждого нетрудоспособного члена семьи начисляется надбавка к пенсии в размере 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность".

Она добавила, что по состоянию на 2026 год этот прожиточный минимум составляет 2 595 гривен, поэтому надбавка составляет 1 297 гривен 50 копеек на каждого человека.

По ее словам, выплата осуществляется ежемесячно до момента утраты оснований для ее назначения.

Также юрист уточнила, что аналогичный размер надбавки применяется и для военных пенсионеров с инвалидностью, поскольку закон не устанавливает для них отдельных ставок в этом случае.

Как оформить надбавку

Специалист пояснила, что процедура оформления регулируется отдельным порядком "подачи и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий", в котором указан четкий перечень документов, необходимых для оформления надбавки к пенсионным выплатам.

При этом документы можно подавать либо в электронном виде через личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда, либо лично – обратившись в территориальный орган ПФУ.

Базовый пакет документов включает:

Паспорт.

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Документы, подтверждающие, что в семье есть лица, входящие в категорию нетрудоспособных (например, справка из учебного заведения).

Документы, подтверждающие родственные связи (свидетельство о рождении, свидетельство о браке).

Документы, подтверждающие содержание нетрудоспособных лиц.

Что касается последнего пункта, юрист уточнила, что можно просто предоставить документ, подтверждающий совместное проживание (например, справку от органов местного самоуправления о совместном проживании). Впрочем, если такого документа нет, то понадобится решение суда об установлении факта пребывания нетрудоспособного члена семьи на иждивении военного пенсионера.

Также, по ее словам, необходимо предоставить документ, подтверждающий, что военный пенсионер не работает и не занимается деятельностью, приносящей доход.

По этому поводу Элизбярян посоветовала предоставить в ПФУ копию приказа или распоряжения об увольнении с работы или последнюю запись из трудовой книжки, в которой указано, что лицо было уволено.

А когда будет повышение пенсии военным пенсионерам в Украине – следите на УНИАН.

справка Илона Элизбарян юрист Училась в Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого. Окончила обучение в 2018 году и после этого работала в следственных органах Главного управления Национальной полиции в Харьковской области. Впоследствии начала работать юристом.

Вас также могут заинтересовать новости: