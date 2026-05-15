'У Путина есть два варианта': представитель РДК объяснил, что ждет россиян

Добровольческий корпус активно наращивает военный потенциал и боевой опыт, чтобы каждый его участник был готов к дальнейшим действиям.

У кремлевского диктатора Владимира Путина остается два варианта развития событий – завершить войну против Украины, что могло бы ослабить санкционное давление и стабилизировать экономику, или и дальше усиливать репрессии и ожидать возможного социального взрыва.

Такое мнение "Телеграфу" высказал политический представитель "Русского добровольческого корпуса" (РДК) Петер "Вайс".

По его словам, РДК активно наращивает военный потенциал и боевой опыт, чтобы каждый ее участник был готов к дальнейшим действиям. Он отметил, что даже представители политического крыла РДК длительное время находились в зоне боевых действий. Также "Вайс" утверждает, что у РДК есть значительное количество сторонников в России, которые, по его мнению, могут помочь в решающий момент. В то же время конкретных планов относительно возможных действий он раскрывать не стал.

Комментируя устойчивость российской власти, представитель РДК высказал мнение, что режим Путина изначально имел большой запас прочности благодаря историческому наследию и экономическим ресурсам, однако этот запас постепенно исчерпывается. По его словам, Кремль вынужден все больше усиливать контроль и давление, что уже затрагивает даже те социальные группы, которые ранее оставались лояльными к власти. Это, по его убеждению, порождает новые волны недовольства.

"Вайс" также обратил внимание на критику со стороны российских Z-блогеров, которые все чаще говорят об ухудшении ситуации в стране. По его мнению, недовольство постепенно накапливается среди различных социальных и политических групп и впоследствии может вылиться в бунт или заговор. Он считает, что у Путина фактически остаются два варианта развития событий: либо завершить войну против Украины, что могло бы ослабить санкционное давление и стабилизировать экономику, вернувшись к определенному "социальному договору" с населением, либо и дальше усиливать репрессии и ожидать возможного социального взрыва.

"У Путина в целом остается два варианта. Первый – это закончить войну с Украиной и таким образом обеспечить работоспособность не только кнута, но и пряника, ведь снимут определенную часть санкций, улучшится экономическая ситуация. Тогда недовольство можно будет устранить, вернувшись к социальному договору", – сказал Вайс.

При этом представитель РДК отметил, что даже в случае подавления протестов или заговоров власть лишь временно устранит наиболее активных оппонентов, после чего ситуация вновь будет возвращаться к накоплению напряжения. В качестве примера он привел события вокруг бунта Евгения Пригожина, отметив, что после этих событий Кремль ликвидировал самого Пригожина, его окружение и фактически распылил структуру ЧВК "Вагнер".

Говоря о блокировке интернета в России, "Вайс" заявил, что объективных данных о масштабах недовольства нет, однако даже официальные социологические службы фиксируют падение уровня поддержки президента РФ и партии "Единая Россия". По его словам, ограничения больше всего затронули активную часть населения – бизнес, ИТ-сектор и даже военных, поскольку это повлияло на координацию на фронте. Он предположил, что после завершения войны эти проблемы могут стать дополнительным источником претензий к власти со стороны участников боевых действий.

Также "Вайс" высказал мнение, что международная поддержка или толерантность к режиму Путина не являются ключевым фактором его устойчивости. Он считает ошибочным предположение, что позиция Китая, Европы или США существенно определяет стабильность российской власти. По его словам, международная система устроена так, что для великих держав приемлемой будет практически любая власть в России, а отношение к Путину не играет решающей роли в сохранении им контроля над страной.

