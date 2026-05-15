Почему автомобиль расходует больше бензина на высокой скорости: механики дали ответ

Не все автомобилисты знают почему расход бензина может резко увеличиваться из-за высокой скорости движения.

Механики объяснили, почему при езде со скоростью более 120 км/ч машина тратит значительно больше бензина, чем при спокойной езде по трассе, пишет Slashgear.

Специалисты отмечают, что основная причина кроется в законах физики и аэродинамическом сопротивлении.

По данным экспертов, средний бензиновый автомобиль наиболее экономично расходует топливо при скорости около 90 км/ч. Однако уже при движении 120 км/ч расход увеличивается примерно на 25%.

Причина связана с сопротивлением воздуха. Чем быстрее едет автомобиль, тем сильнее поток воздуха препятствует движению машины вперед. Чтобы преодолеть это сопротивление, двигателю приходится работать интенсивнее и сжигать больше топлива.

Как аэродинамика влияет на расход

Инженеры объясняют это с помощью так называемого уравнения сопротивления. В расчет берутся скорость автомобиля, плотность воздуха, коэффициент аэродинамического сопротивления и площадь передней части машины.

Главный фактор - именно скорость. В формуле она возводится в квадрат, поэтому даже небольшое увеличение скорости приводит к резкому росту сопротивления воздуха.

Например, автомобиль, движущийся со скоростью 120 км/ч, испытывает почти втрое большее аэродинамическое сопротивление, чем машина, едущая около 70 км/ч. Из-за этого двигатель тратит больше бензина.

Как снизить расход топлива

Эксперты советуют придерживаться умеренной скорости и избегать резких ускорений. Именно спокойный стиль езды считается одним из самых эффективных способов экономии бензина.

Кроме того, на расход топлива также влияют:

давление в шинах;

лишний груз в автомобиле;

открытые окна на высокой скорости;

багажники на крыше;

состояние двигателя и фильтров.

Механики подчеркнули, что соблюдение скоростного режима помогает не только экономить топливо, но и снижает нагрузку на двигатель и повышает безопасность на дороге.

