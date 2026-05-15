Блокада Ормузского пролива: в ОАЄ придумали, как удвоить экспорт нефти к 2027 году

Объединенные Арабские Эмираты к 2027 году планируют удвоить мощности по экспорту сырой нефти в обход Ормузского пролива, чтобы снизить зависимость от этого морского пути, закрытие которого в ходе войны с Ираном привело к потрясениям на мировых рынках.

Издание Bloomberg пишет, что компания Abu Dhabi National Oil Co. строит нефтепровод, идущий к порту Фуджейра в Оманском заливе. Эта государственная нефтяная компания уже эксплуатирует нефтепровод пропускной способностью 1,5 млн баррелей в сутки, проходящий от нефтяных месторождений в пустыне до порта на восточном побережье, который оказался спасением для страны во время войны.

Этот трубопровод эксплуатируется уже более десяти лет и приобретает все большее значение, поскольку Иран продолжает блокировать проход через Ормузский пролив, через который до начала войны на Ближнем Востоке проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа. Однако эта линия способна транспортировать менее половины обычных экспортных объемов Adnoc.

ОАЭ и Саудовская Аравия – единственные крупные производители в Персидском заливе, способные поставлять значительные объемы нефти на рынок во время войны в Иране. Государственные нефтяные компании обеих стран в последние недели незаметно сумели отгрузить некоторые партии нефти из Персидского залива, обойдя иранскую блокаду.

С начала войны США и Израиля против Ирана проход через Ормузский пролив почти все время заблокирован - сначала Тегераном, потом американскими войсками.

Поставки энергоносителей через Ормузский пролив существенно ограничены из-за блокады. Впрочем, отдельные танкеры все равно умудряются пройти через пролив. В частности, в течение апреля по крайней мере четыре танкера, загруженные нефтью из ОАЭ, вышли из Персидского залива без "зеленого света" со стороны Ирана.

Стоит отметить, что Саудовская Аравия запустила новый железнодорожный коридор для грузовых перевозок в качестве альтернативы Ормузскому проливу.

