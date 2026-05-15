Как правильно чистить индукционную плиту: уборщица поделилась эффективными советами

Электрическая варочная поверхность или индукционная плита удобнее, чем, например, газовая, поскольку ее легче чистить. В то же время профессиональная уборщица Жаклин Стейн рассказала для Southern Living, как сделать ее блестящей.

Как часто чистить стеклянную поверхность плиты?

Чтобы поверхность плиты оставалась чище, Стейн советует быстро протирать ее мягкой тряпкой после каждого использования.

"Это помогает предотвратить накопление грязи и позволяет реже проводить глубокую уборку", - посоветовала эксперт.

Тем, кто часто готовит, рекомендуют проводить глубокую чистку стеклянной варочной поверхности раз в неделю.

"Это может показаться сложной задачей, но вы можете максимально эффективно использовать время, убирая другие вещи, пока чистящие средства действуют на варочной поверхности. Это поможет обеспечить идеальное состояние вашей варочной поверхности и ее готовность к следующему кулинарному приключению", - посоветовала эксперт.

Что следует учесть перед началом работы?

Прежде чем приступить к чистке стеклянной варочной поверхности, стоит учесть несколько моментов, чтобы не повредить ее и не создать опасную ситуацию.

Дождитесь, пока плита остынет

Перед началом чистки следует убедиться, что стеклянная поверхность плиты полностью остыла.

"Это важно, поскольку если вы попытаетесь чистить горячую плиту, чистящее средство может испариться слишком быстро и оставить после себя разводы или пятна. Или вы можете обжечься или пораниться, если плита еще горячая", - предупредила Стейн.

Выберите правильное чистящее средство

Специалист советует избегать использования абразивных чистящих средств, таких как губки для мытья посуды или стальная вата, ведь они могут поцарапать поверхность.

"Вместо этого выбирайте чистящее средство, специально предназначенное для стеклянных варочных поверхностей", - посоветовала эксперт.

Используйте мягкую ткань

При чистке стеклянной варочной поверхности используйте мягкую ткань, которая не поцарапает поверхность. Хорошим вариантом являются ткани из микрофибры или хлопковые тряпки.

Избегайте избыточной влаги

Большое количество влаги может повредить стеклянную варочную поверхность, поэтому следует быть осторожными и не использовать слишком много моющего средства или воды во время чистки.

"Используйте минимальное количество моющего средства и влажную тряпку для чистки поверхности. Удалите излишки влаги сухой тряпкой", - отметила Стейн.

Будьте осторожны

Во время чистки стеклянной поверхности плиты будьте осторожны и избегайте чрезмерного давления. Чистите поверхность круговыми движениями и не трите слишком сильно.

Другие советы экспертов

