Бронежилеты Masada Armor для ВСУ не приняли из-за бюрократических процедур, а не из-за качества, - расследование

Бронежилеты израильской компании Masada Armor, которые стали предметом громкого конфликта вокруг закупок для ВСУ, не были забракованы из-за "некачественности" или неспособности защищать военных. Как следует из большого расследования Babel.ua, причиной конфликта стали бюрократические и процедурные вопросы, связанные с соответствием отдельных элементов поставки согласованному эталонному образцу.

В самом материале отмечается, что бронежилеты прошли все базовые этапы согласования и тестирования до момента заключения контракта.

"Речь идет не о том, что бронежилеты не выдерживали выстрелы или были опасны для военных. Спор возник вокруг соответствия отдельных компонентов и процедур приемки", – отмечает Babel.

Издание подчеркивает, что ключевой проблемой стали именно формальные расхождения между эталонным образцом и финальной поставкой.

"В системе оборонных закупок даже незначительные различия в маркировке, конфигурации компонентов или документации могут стать основанием для неприятия продукции", – отмечается в расследовании.

Бизнесмен Василий Веселый, которого связывают с этой поставкой, объяснил, что после возникновения претензий по отдельным параметрам продукцию фактически невозможно было вернуть производителю для доработки из-за особенностей украинского экспортного законодательства.

"Проблема в том, что возврат бронежилетов производителю – это уже экспорт. А экспорт оружия и военной продукции – это отдельная сложная процедура, требующая разрешений. Из-за этого возникла ситуация, когда продукцию невозможно просто отправить обратно на доработку, как это делается в обычных коммерческих контрактах", – отметил Веселый.

По его словам, конфликт в значительной степени возник именно из-за жесткости и негибкости украинской бюрократической системы в условиях войны.

"У нас сложилась ситуация, когда из-за процедур и регуляторных ограничений даже качественный продукт может застрять между формальными требованиями различных органов", – пояснил он.

Babel также приводит позицию представителя компании-поставщика Стеценко, который утверждает, что бронежилеты соответствовали своему прямому назначению и проходили необходимые этапы согласования.

"Речь идет не о том, что бронежилеты не защищают. Все базовые испытания и согласования они прошли. Но в процессе финальной приемки возникли вопросы к отдельным техническим нюансам и документальному оформлению", – пояснил Стеценко.

Он также обратил внимание, что в оборонных контрактах даже минимальные расхождения между эталонным образцом и серийной поставкой могут привести к блокированию приемки.

"Это очень зарегулированная система. Если где-то отличается маркировка, отдельный компонент или процедура оформления – возникает юридическая проблема для приемки продукции", – заявил он.

В материале Babel отдельно подчеркивается, что конфликт вокруг бронежилетов после появления "плёнок Миндича" быстро перешёл из технической плоскости в политическую.

При этом Masada Armor является известным израильским производителем баллистической защиты, который много лет работает с силовыми структурами и военными подразделениями Израиля. На официальном сайте компании отмечается, что она специализируется на производстве бронезащиты для вооруженных сил и правоохранительных органов, а также является "долгосрочным поставщиком бронезащиты для различных структур безопасности Израиля".

Также компания прямо заявляет, что во время обострения ситуации с безопасностью в Израиле переориентировала производство именно на обеспечение израильских государственных заказчиков и силовых структур.

Напомним, конфликт вокруг контракта на поставку бронежилетов для ВСУ продолжается уже несколько месяцев. НАБУ и САП изучают возможное влияние бизнесмена Тимура Миндича на процесс принятия решений о закупках.

В то же время сам контракт в итоге был приостановлен, а поставленная продукция – не оплачена государством.

