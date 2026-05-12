Именно в конце весны нужно уделить особое внимание подкормкам.

И начинающие, и опытные садоводы каждый сезон думают над тем, чем удобрять клубнику в мае, чтобы урожай был еще лучше, чем в прошлом году. Однако иногда огородники сталкиваются с проблемой - вроде бы и кусты хорошие, и листья крупные, а ягод нет. Часто причиной становится неправильное "меню" для ягоды, которое человек предлагает растению. Рассказываем, каким удобрением нужно подкормить культуру в конце весны, чтобы урожаю все позавидовали.

Чем подкормить в мае клубнику и как выбрать подкормку

Перед тем как подкормить клубнику в мае тем или иным средством, важно понимать, зачем определенные препараты или народные зелья нужны растению и как вообще оно ведет себя в той или иной фазе.

Дело в том, что именно в конце мая культура начинает цвести, появляются бутоны. И такой этап созревания - всегда серьезная нагрузка на "организм" растения. Оно пытается "вытянуть" все полезные вещества из почвы, а также жадно пьет любые удобрения, которые вы ему предлагаете. Именно поэтому они должны быть с определенным химическим составом и в достаточном количестве, чтобы куст получал питание сполна. В противном случае он начнет экономить и распределять вещества так, чтобы выжить, но это отразится на качестве ягод.

Часто даже опытные садоводы совершают три ошибки:

делают слишком концентрированный раствор (вносят слишком много удобрения), чем обжигают корни растения;

слишком поздно вносят азотсодержащие подкормки, что приводит к наращиванию зеленой массы, но не формированию плодов;

игнорируют подкормки, в составе которых есть калий и фосфор, считая, что азота будет достаточно.

Одного универсального средства, чем полить клубнику в мае месяце, не существует - потребности культуры меняются в зависимости от периода. Так, в самом начале месяца растение нуждается в азоте, чтобы нарастить крепкий стебель и листья. Дальше, как только вы увидите первые бутоны, в приоритете будут калий, который отвечает за сахаристость и налив ягод, и фосфор, укрепляющий корневую систему и увеличивающий количество завязей, а азот уйдет на второй план.

Какое удобрение больше всего любит клубника в фазе цветения и бутонизации

Считается, что самая лучшая подкормка клубники, если вам нравятся органические варианты удобрений - настой коровяка. В чистом виде использовать навоз, естественно, нельзя - сожжете корни, а вот разбавленное водой удобрение действительно творит чудеса.

Достаточно будет двух стаканов коровяка на 10 литров воды. Его нужно настоять, а потом выливать по 500 мл на каждый куст. Также хорошо себя показывает птичий помет, но разводить нужно в другой пропорции - 1:20, а не 1:10, как коровяк. Дозировка для подкормки та же - 500 мл на куст.

Справедливости ради стоит сказать, что подкормка клубники весной народными средствами - это, конечно, замечательно, но присмотреться к минеральным удобрениям все же стоит. Как минимум, потому, что благодаря им вы точно будете знать, сколько вещества попало в почву. Хороший вариант - нитроаммофоска, которая содержит азот, калий и фосфор в нужных клубнике пропорциях. Инструкцию по использованию производитель, обычно, предлагает, но если нет - разбавьте 20 граммов гранул в ведре воды и выливайте 500 мл раствора под корень саженца.

Несомненный лидер минеральных подкормок - это, конечно, монокалийфосфат. Примерно половина высококонцентрированного состава - это фосфор, а треть - калий. Можно удобрять, когда появятся первые цветки, пропорция та же - 20 граммов на ведро воды, по 500 мл под куст. Удобрение идеально растворяется в воде, не содержит никаких посторонних примесей, да и клубника его очень любит.

Третий вариант, чем подкормить клубнику весной, когда цветков уже не будет, а появятся завязи - кальциевая селитра. И снова 20 граммов на ведро воды, по 500 мл на каждый куст. Такая подкормка увеличит сахаристость ягод, улучшит лежкость и защитит само растение от вершинной гнили.

