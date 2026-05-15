Официально стартовал кастинг на нового Джеймса Бонда, - СМИ

Создатели обещают рассказать все подробности, когда найдут замену Дэниэлу Крейгу.

Компания Amazon MGM Studios официально начала кастинг актеров на роль агента 007.

Как отмечает издание Variety, представители студии обратились к известной кастинг-директору Нине Голд, которая подбирала актеров для сериала "Игра престолов" и фильмов "Звездные войны". Именно она должна помочь найти мужчину, который достойно заменит актера Дэниела Крейга.

"Поиск следующего Джеймса Бонда продолжается! Мы не планируем комментировать конкретные детали процесса поиска актера, но будем рады впоследствии поделиться новостями с поклонниками 007, как только придет время", – говорится в заявлении Amazon MGM Studios.

Кстати, следующий фильм о Джеймсе Бонде снимет канадский режиссер Дени Вильнев, работавший над "Дюной" и "Сикарио". Исполнительным продюсером будущей картины станет Таня Лапуант.

К слову, ранее ходили слухи, что на главную роль агента 007 претендуют многие актеры, в частности, Джейкоб Элорди, Каллум Тернер и Аарон Тейлор-Джонсон. Однако пока нет никакой официальной информации от создателей.

"Мы подходим к поиску с осторожностью и глубоким уважением. Это мечта – наконец представить зрителям следующую главу, и в то же время это большая ответственность. Что я могу вам сказать, так это вот что: когда вы объединяете одну из самых любимых франшиз в истории с командой кинорежиссеров мирового класса, включая талантливого режиссера Дени Вильнева, необыкновенных продюсеров Эми Паскаль и Дэвида Хеймана, исполнительного продюсера Тани Лапуант и сценариста Стивена Найта, вы готовите почву для чего-то, что действительно достойно наследия Бонда", – подчеркнула руководитель отдела кинопроизводства Amazon MGM Кортни Валенти.

Напомним, последним Бондом был Дэниел Крейг, который воплощал образ культового агента в пяти фильмах с 2006 по 2021 год. После завершения этой фазы продюсеры решили передать эстафету другому актеру.

