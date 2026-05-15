16 мая украинцев ждет непогода: кого затронет (карта)

Днем в субботу, 16 мая, в большинстве западных областей Украины будут грозы, в отдельных районах – град и шквалы со скоростью 15-20 метров в секунду.
Как сообщает Украинский гидрометеорологический центр, речь идет о I уровне опасности, желтом.
Кроме того, на своей странице в Facebook Центр отмечает, что 16 мая погоду без осадков в большинстве областей будет определять область несколько повышенного давления.
В то же время 17-18 мая атмосферный фронт с востока в большинстве областей будет вызывать нестабильную погоду с кратковременными дождями и местами с грозами.
"Давление и влажность будут колебаться. Температура будет сильно зависеть от облачности. На смену прохладной воздушной массе постепенно с востока будет поступать более теплый воздух", – говорится в сообщении.
Потепление в Украине
Как сообщал Погода УНИАН, ранее Иван Семилит, синоптик Украинского гидрометцентра, заявил, что начало следующей недели принесет украинцам очень теплую погоду.
Так, предполагается, что с понедельника, 18 мая, ночью будет в пределах 9-15 градусов тепла, а днем - до 21-27. В то же время в западных областях еще будет немного прохладнее, 17-22 градусов тепла.