Тренер сборной Ребров внес залог в размере 30 млн грн за Ермака, – СМИ

За бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака, которого подозревают в причастности к легализации около 460 млн грн во время строительства элитного коттеджного городка, уже внесено десятки миллионов гривен залога. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным источников, к общей сумме залога добавились еще 30 млн грн, которые якобы внес экс-тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров, покинувший в апреле 2026 года пост главного тренера национальной команды.

Официального подтверждения этой информации пока нет. По состоянию на утро 15 мая, по данным собеседников издания, общая сумма внесенного залога составляет около 44,5–45,5 млн грн из необходимых 140 млн.

Таким образом, для полного покрытия залога остается собрать еще примерно 95 млн грн.

Напомним, Андрея Ермака подозревают в причастности к легализации крупных сумм средств во время реализации строительного проекта элитной недвижимости. Следствие оценивает возможные убытки в сотни миллионов гривен.

Вчера Высший антикоррупционный суд Украины отправил Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 140 млн грн. Также Ермак должен сдать заграничный и дипломатический паспорта.

Ермак после решения суда в комментарии журналистам сказал, что денег на залог у него нет. "У меня таких денег нет", – отметил он. При этом добавил, что у него достаточно знакомых и друзей, которые помогут внести этот залог в размере 140 млн гривен.

