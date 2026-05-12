Если не реагировать на проблему, она может погубить весь урожай.

Даже опытные огородники, которые прекрасно знают, чем и как нужно подкармливать томаты, когда их лучше поливать, иногда сталкиваются с неприятной проблемой - у растений начинают желтеть листья. Рассказываем, почему листья помидоров желтеют, с чем это может быть связано и как исправить ситуацию.

Почему желтеют листья у помидоров в открытом грунте

Факторов изменения цвета саженцев может быть множество - от атаки опасных вредителей до болезней или нарушения графика полива. Рассмотрим пять основных причин, почему листья помидоров желтеют, и предложим методы борьбы с такой проблемой.

Недостаток подкормок

Первая причина, почему желтеют листья у помидоров, может скрываться в недостаточном количестве питательных веществ, которыми вы обеспечиваете саженцы. Например, томаты, лишенные нужной порции азота, начинают менять цвет, потому что именно это вещество отвечает за рост зеленой массы. Особенно заметно это на нижних листьях - они желтеют первыми, а вот верхние начинают вырастать мелкими. Исправить ситуацию нетрудно - просто увеличьте количество азотсодержащих удобрений, таких как аммиачная селитра или настой коровяка. Такие подкормки желательно давать растениям вместе с калием, чтобы не случилось жирования кустов.

Нарушение правил полива

Если вы уверены, что с подкормками все нормально, но все равно видите, что желтеют листья помидоров, значит, дело может быть в поливе. Томаты - растения, для которых важен баланс. И засуха, и перелив губительны. Если влаги слишком много, корни могут начать загнивать, а листья - опадать. Недостаток воды тоже сказывается на растениях плохо - оно быстро сохнет и желтеет.

Попробуйте сменить график полива - снабжайте саженцы водой 1-2 раза в неделю под корень так, чтобы влага не попадала на листья. Можно использовать мульчу, чтобы в жаркие дни сохранить влажную почву, избежать пересыхания и растрескивания.

Фитофтороз или тля

Две главных проблемы томатов - это болезни, например, фитофтороз, и вредители - та же тля. Распознать первое можно по пятнам - они, как правило, желтого цвета с бурым ободком. Чтобы справиться с болезнью, листья нужно убрать, а кусты опрыскать бордоской жидкостью или любым другим препаратом, в составе которого есть медь.

Если же не знаете, чем полить, чтобы не желтели листья, но уверены, что причиной этому стала тля, обработайте растения настоем чеснока или золы.

Перепады температуры

Нельзя сказать, что томаты - самая требовательная в мире культура, но они любят тепло, поэтому должны расти в подходящих условиях. Если ночью температура будет ниже +10 градусов Цельсия, корни растений хуже усваивают полезные вещества из почвы, а листья из-за этого начнут желтеть. Для борьбы с такими ночными "заморозками" лучше использовать агроволокно или делать теплые грядки, пока температура не стабилизируется. Так же точно внимательно следует отнестись к саженцам в жару свыше +30 градусов - увеличить полив или поставить сетки, которые создают тень.

Повреждение корней

Иногда и по такому поводу желтеют листья помидоров - что делать в этом случае, иногда не знают даже опытные садоводы. Дело в неаккуратности огородника, результат которой он может заметить далеко не сразу. Если слишком усердно пикировать томаты или рыхлить почву вокруг корней, можно их задеть. Листья начнут желтеть не сразу, а когда заметите - придется предпринимать решительные действия. Лучшее, что вы можете сделать - использовать любую подкормку для быстрого заживления корней и уменьшить полив до минимально необходимого.

