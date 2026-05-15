Кто вышел в гранд-финал 'Евровидения-202'': все участники и их номера (видео)

Вчера, 14 мая, состоялся второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2026" в Вене. 15 участников представили свои номера, однако только 10 стран прошли в гранд-финал, который состоится уже в субботу, 16 мая.
Кстати, завтра мы снова увидим выступления всех 25 стран. Среди них во второй раз покорять сцену "Евровидения-2026" и побороться за главную награду – хрустальный микрофон – будет украинская певица LELEKA с песней "Ridnym". Она будет выступать под номером 7, как, кстати, и представители прошлого года – группа Ziferblat.
Порядок выступлений других конкурсантов и их конкурсные композиции – смотрите далее.
Участники гранд-финала "Евровидения-2026" и их песни
Дания : Søren Torpegaard Lund - Før Vi Går Hjem
Германия – Sarah Engels – Fire
Израиль – Noam Bettan – Michelle
Бельгия – ESSYLA – Dancing on the Ice
Албания – Alis – Nân
Греция – Akylas – Ferto
Украина – LELÉKA – Ridnym
Австралия – Delta Goodrem – Eclipse
Сербия – LAVINA – Kraj Mene
Мальта – AIDAN – Bella
Чехия – Daniel Zizka – CROSSROADS
Болгария - DARA - Bangaranga
Хорватия – LELEK – Andromeda
Великобритания - LOOK MUM NO COMPUTER - Eins, Zwei, Drei
Франция – Monroe – Regarde
Молдова – Satoshi – Viva, Moldova!
Финляндия – Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
Польша – ALICJA – Pray
Литва – Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
Швеция – FELICIA – My System
Кипр – Antigoni – JALLA
Италия – Sal Da Vinci – Per Sempre Sì
Норвегия – JONAS LOVV – YA YA YA
Румыния – Alexandra Căpitănescu – Choke Me
Австрия – COSMÓ – Tanzschein
