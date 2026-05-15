Кто вышел в гранд-финал 'Евровидения-202'': все участники и их номера (видео)

Вчера, 14 мая, состоялся второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2026" в Вене. 15 участников представили свои номера, однако только 10 стран прошли в гранд-финал, который состоится уже в субботу, 16 мая.

Кстати, завтра мы снова увидим выступления всех 25 стран. Среди них во второй раз покорять сцену "Евровидения-2026" и побороться за главную награду – хрустальный микрофон – будет украинская певица LELEKA с песней "Ridnym". Она будет выступать под номером 7, как, кстати, и представители прошлого года – группа Ziferblat.

Порядок выступлений других конкурсантов и их конкурсные композиции – смотрите далее.

Видео дня
Кто вышел в гранд-финал 'Евровидения-202'': все участники и их номера (видео)

Участники гранд-финала "Евровидения-2026" и их песни

Дания : Søren Torpegaard Lund - Før Vi Går Hjem

Германия – Sarah Engels – Fire

Израиль – Noam Bettan – Michelle

Бельгия – ESSYLA – Dancing on the Ice

Албания – Alis – Nân

Греция – Akylas – Ferto

Украина – LELÉKA – Ridnym

Австралия – Delta Goodrem – Eclipse

Сербия – LAVINA – Kraj Mene

Мальта – AIDAN – Bella

Чехия – Daniel Zizka – CROSSROADS

Болгария - DARA - Bangaranga

Хорватия – LELEK – Andromeda

Великобритания - LOOK MUM NO COMPUTER - Eins, Zwei, Drei

Франция – Monroe – Regarde

Молдова – Satoshi – Viva, Moldova!

Финляндия – Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

Польша – ALICJA – Pray

Литва – Lion Ceccah – Sólo Quiero Más

Швеция – FELICIA – My System

Кипр – Antigoni – JALLA

Италия – Sal Da Vinci – Per Sempre Sì

Норвегия – JONAS LOVV – YA YA YA

Румыния – Alexandra Căpitănescu – Choke Me

Австрия – COSMÓ – Tanzschein

Напомним, ранее букмекеры обновили ставки на "Евровидение-2026".

Вас также могут заинтересовать новости: