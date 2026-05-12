Если не подготовить почву заранее, огурцы будут расти медленно и дадут слабый урожай.

Любая огуречная грядка начинает работать на урожай еще до посадки. От того, как подготовлена почва и чем она заправлена, напрямую зависит скорость роста, вкус и хруст будущих плодов.

Разберемся, как подготовить и что положить в лунку при посадке огурцов семенами в открытый грунт.

Что любят огурцы при посадке в грунт – как подготовить грядку

Сперва следует выбрать для огурцов максимально солнечный участок, желательно с южной стороны, где почва будет хорошо прогреваться в течение дня. Подготовьте почву заранее: она должна быть рыхлой, питательной и легкой для разрастания корней. Если грунт тяжелый или слишком песчаный, обязательно улучшите его органикой.

Старайтесь соблюдать севооборот, чтобы почва не истощалась, а растения реже болели: огурцы хорошо растут после картофеля, лука, чеснока, томатов, бобовых и корнеплодов. А вот на места, где до этого росли тыквенные культуры, их лучше не высаживать – у таких растений часто бывают общие болезни и вредители, которые могут сохраниться в земле.

Также желательно подготовить саму грядку, чтобы огурцы быстрее пошли в рост. Для этого перекопайте почву на глубину штыка лопаты и тщательно удалите сорняки вместе с корнями. Потом сформируйте "траншею" шириной 40–50 см.

Такой способ посадки упрощает уход за огурцами: вода и подкормки быстрее поступают к корням, а почва дольше сохраняет тепло и влагу. Кроме того, траншея помогает защитить растения от ветра и резких перепадов температуры, а также в ней будет легче смешать питательные добавки (подробнее о том, что положить в грядку для посадки огурцов, рассмотрим ниже).

Высаживайте рассаду только тогда, когда почва на глубине 10–15 см прогреется до +15 °C, а температура воздуха станет стабильной. Разместите растения на расстоянии около 40 см друг от друга, лучше в шахматном порядке для равномерного освещения.

Сразу после посадки установите дуги и накройте грядку укрывным материалом в два слоя, сверху добавьте пленку. Создайте надежный парник, чтобы защитить растения от резких перепадов температуры и возможных возвратных заморозков.

Что внести в почву перед посадкой огурцов – лучшие удобрения

Здесь лучше не скупиться и использовать сразу несколько средств. Во-первых, внесите органическую основу, например, около 10 кг компоста или перегноя на 1 м² – это обеспечит растения питанием на весь сезон и в целом улучшит структуру почвы.

Во-вторых, добавьте около 0,5 л древесной золы на 1 м², чтобы обогатить грунт калием и кальцием. Впрочем, нужно ли добавлять золу при посадке огурцов – зависит от изначального состава почвы: если она уже богата минералами или щелочная, золу лучше не вносить, чтобы не нарушить баланс.

Также можно посыпать каждый квадратный метр столовой ложкой комплексного удобрения (например, азофоски) – это необязательно, но хорошо для начального роста огурцов.

В завершение пролейте почву слабым раствором марганцовки для обеззараживания и накройте грядку пленкой, чтобы быстрее прогреть землю за счет легкого парникового эффекта.

Суперфосфат при посадке огурцов не обязателен, но его применение может ускорить приживаемость посадок на бедных почвах.

Соблюдая эти правила, огурцы быстрее пойдут в рост, нарастят зеленую массу и раньше начнут плодоношение.

