Почему собака избегает объятий: 10 ошибок хозяев, которые разрушают любовь четвероногого

Ваш питомец стал холодным? Возможно, вы сами подталкиваете его к этому.

Хотя ласковость во многом зависит от породы собаки, опыт общения с хозяином играет гораздо большую роль в ее воспитании. Нередко люди сами допускают ошибки, из-за которых четвероногие начинают отдаляться. Об этом сообщает издание YourTango.

Как отмечает автор материала Зайда Слаббекорн, бездумные попытки "тренироваться" или чрезмерные ласки могут дать обратный эффект.

Эксперты выделяют 10 распространенных причин, по которым собаки становятся менее ласковыми.

1. Нарушение покоя животного

По словам кинолога Виктории Смит, когда владельцы чрезмерно стимулируют собак, прерывая их отдых, они получают противоположный результат. Четвероногие начинают просто избегать людей, когда хотят покоя.

2. Игнорирование просьб о внимании

Если вы не реагируете на собаку, когда она спокойно инициирует контакт, животное теряет уверенность во взаимности. В следующий раз она просто не подойдет за порцией ласки.

3. Чрезмерное количество наказаний

Эксперт по поведению животных Каролина Вестлунд утверждает, что слишком строгая дисциплина вызывает апатию, тревогу и агрессию. Исправлять поведение нужно в момент и с помощью тренировок, а не жестокости.

4. Отсутствие домашней структуры

Когда у животного нет четкого режима дня, игр и прогулок, оно сталкивается с неопределенностью. Этот хаос заставляет собаку избегать общения с хозяином.

5. Неумение читать сигналы

Если владелец совершенно неверно воспринимает поведение собаки и нарушает ее личные границы, нежность исчезает. Животное не будет ласкаться к тому, кто его не понимает.

6. Дефицит совместных игр

Непрерывные игры – основа прочной связи. Если хозяин постоянно работает или не играет с питомцем, пес теряет чувство безопасности, необходимое для проявления нежности.

7. Порицание за чрезмерную радость

Ругать собаку за то, что она бурно радуется вашему возвращению – большая ошибка. Если наказывать животное за искренние эмоции, оно вообще перестанет искать вашей ласки.

8. Тотальный контроль и диктатура

Желание быть жестким "хозяином" и не давать собаке автономии разрушает теплые отношения. Нереалистичные ожидания делают связь фрагментированной.

9. Стрессовые условия без защиты

В шумных местах, таких как собачьи парки, животные легко перегружаются. Если пес не чувствует, что хозяин его защитит, хаос и тревога вытесняют прежнюю нежность.

10. Отсутствие фундамента доверия

Без предсказуемой рутины и безопасного пространства доверие невозможно. Когда собака не чувствует себя в безопасности, она всегда находится в обороне, а не в настроении для объятий.

