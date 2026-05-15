Оказалось, что именно такой внешний вид рыбы выбран это не просто так.

Если вы регулярно покупаете свежемороженную, сырую или слабосоленую рыбу, то точно замечали, что, например, скумбрия может лежать на прилавке с головой и без, а вот тот же хек, зачастую, всегда этой важной части лишены. Рассказываем, почему минтай продают без головы и какие еще виды рыб выглядят в магазинах именно так.

Чем не угодили минтай и хек - почему продают без головы

У многих покупателей может возникнуть логичный вопрос, почему рыбу хек продают без головы, не значит ли это, что она не совсем свежая. Ведь, как известно, именно по жабрам и глазам можно понять, в каком состоянии товар, который вы собираетесь приобрести. Справедливости ради стоит заметить, что самые популярные рыбы в Украине на продажу, в частности, хек и минтай, часто лежат в морозильных камерах как свежемороженные рыбы, а значит, степень свежести вы не поймете, пока не разморозите.

Впрочем, причина, почему продают рыбу без головы, не одна, а целых три:

рыбу без головы проще хранить и транспортировать, например, если у нее острые зубы или колючие плавники;

убрав голову, можно быстро предотвратить распространение бактерий, особенно если сразу после вылова ее никак не обрабатывали;

обрабатывать и упаковывать рыбу без головы проще и дешевле.

Как видите, далеко не всегда дело в желании обмануть покупателя, хотя и такой вариант исключать нельзя, но в большинстве случаев продавцы пытаются экономить и делают это там, где лишние затраты просто не нужны. Также они заботятся о качестве своего товара - как известно, "рыба гниет с головы", и если эту проблемную часть сразу убрать, можно обезопасить себя от множества проблем.

Интересно, что существует и пятая причина - абсолютно непривлекательный внешний вид. Особо впечатлительные покупатели могут один раз увидеть, как на самом деле выглядит тот же хек, и сразу расхотеть его приобретать, а уж тем более употреблять в пищу.

На фото ниже - любимая всеми популярная рыба хек. Согласитесь, что тушка без головы выглядит куда более привлекательной.

Второй хороший пример - рыба-зубатка. Ее стейки можно купить практически в любом супермаркете, а вот вариант с цельной тушкой встретить труднее, и если посмотреть на фото, становится понятно, почему.

Так что, вы должны понимать, что причина такого внешнего вида у рыбы в супермаркетах гораздо более проста и прозаична, однако проверять товар на свежесть все равно нужно, особенно если вы уже знаете, как определить качество замороженной рыбы.

