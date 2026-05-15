Генштаб подтвердил поражение НПЗ 'Рязанский', ракетного катера и минного тральщика

На территории НПЗ зафиксирован крупный пожар.

Силы обороны Украины нанесли серию ударов в глубоком тылу России. В частности, были поражены нефтеперерабатывающий завод "Рязанский", ракетный катер и минный тральщик.

Как говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Telegram, вчера и в ночь на 15 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов.

"Поражен нефтеперерабатывающий завод "Рязанский" в Рязани (Рязанская обл., РФ). На территории объекта зафиксирован масштабный пожар", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что НПЗ "Рязанский" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ. В частности, мощность переработки составляет около 17 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное и реактивное топливо, которое используется для обеспечения потребностей российских оккупационных войск.

Другие поражения

Кроме того, Силы обороны Украины поразили малый ракетный катер и минный тральщик в пункте базирования "Каспийск".

Также поражены склады боеприпасов противника в районах Епифановки и Ровеньков на ВОТ Луганской области.

Еще нанесен удар по складу материально-технических средств в Райгородке на временно оккупированной территории Луганской области, а также по складу средств РЭБ противника в Дмитровке на оккупированной территории Донецкой области.

"Украинские воины также нанесли удар по береговому посту технической разведки ФСБ РФ в Мариуполе на ВОТ Донецкой области: поражены радиолокационная станция МР-232 "Буссоль-С" и оптико-электронный модуль", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Мариуполе поражен склад горюче-смазочных материалов противника.

Заявление президента Украины

Как сообщал УНИАН, 14 мая президент Украины Владимир Зеленский поручил украинским военным подготовить варианты возможного реагирования Украины на самую массированную российскую воздушную атаку, осуществленную 13-го и ночью 14 мая.

