салат из листьев одуванчиков рецепт

Одуванчик и крапива с давних времен занимают особое место в кухне разных народов Европы и Азии. Эти простые на первый взгляд растения ценили за доступность и пищевую ценность: молодые листья богаты витаминами A, C и K, содержат железо, кальций и природные антиоксиданты. Так что легкий свежий салат из листьев одуванчиков не только помогает разнообразить рацион, но и насытить организм энергией и полезными веществами. 

Рассмотрим, как сделать салат из одуванчиков в трех вариантах, каждый из которых отражает свою кулинарную традицию.

Французский салат из одуванчиков и яиц – как приготовить

Этот салат часто встречается в западноевропейской деревенской кухне, где сочетание горьковатой весенней зелени и яйца считается настоящей классикой. Чтобы вкус листьев был мягче и гармоничнее, в заправку обычно добавляют растительное масло, горчицу или немного лимонного сока. Благодаря этому салат получается и свежим, и сытным, и весьма ароматным. 

Видео дня

Ингредиенты:

  • молодые листья одуванчика;
  • два вареных яйца;
  • зеленый лук;
  • оливковое масло;
  • лимонный сок или уксус;
  • соль и перец.

Как дополнение можно взять немного горчицы или хлебные сухарики. А вот яйца лучше не убирать: они помогают смягчить природную горечь одуванчика и делают блюдо более сытным и интересным по текстуре.

Салат из одуванчиков с яйцом – рецепт

Одуванчики сначала хорошо промойте и попробуйте на вкус: если они сильно горчат, их можно ненадолго вымочить в подсоленной воде. 

Затем нарежьте листья и смешайте с измельченными яйцами и зеленым луком. 

После этого салат лучше сразу заправить смесью масла и лимонного сока – аккуратно перемешайте и сразу подавайте к столу, пока зелень остается свежей и сочной. 

Салат из одуванчиков по корейски – как приготовить

В корейской кухне дикорастущие травы часто служат основой для пикантных салатов с выразительной заправкой. Этот вариант отличается насыщенным вкусом умами (от соевого соуса) и приятной остротой.

Ингредиенты:

  • листья одуванчика;
  • чеснок;
  • соевый соус;
  • растительное масло (кунжутное или подсолнечное);
  • красный перец;
  • кориандр.

Иногда в такой салат добавляют немного сахара или рисового уксуса. Это помогает сбалансировать соленость соевого соуса и горечь самой зелени.

Корейский салат из одуванчиков – рецепт

Листья одуванчика сначала обдайте кипятком или слегка ошпарьте, чтобы они стали мягче и менее горькими. Затем добавьте к ним измельченный чеснок и специи. Заправку сделайте из соевого соуса с маслом и тщательно перемешайте. В результате получается приятное блюдо с ярким ароматом и заметной пикантностью.

Украинский салат из крапивы и одуванчиков – как приготовить

Этот вариант считается особенно богатым на витамины, поскольку крапива и одуванчик вместе дают очень насыщенный состав полезных веществ. Особенно он полезен во второй половине весны, когда организму не хватает свежих витаминов и нужно восстановить силы после облачного марта и апреля. 

Ингредиенты:

  • листья одуванчика;
  • молодая крапива;
  • зеленый лук;
  • вареное яйцо;
  • огурец (по желанию);
  • растительное масло или легкий майонез;
  • соль и перец.

Крапива делает вкус салата мягче и травянистее, яйцо придает ему больше питательности, а огурец добавляет сочности и хрусткости.

Салат из одуванчиков и крапивы – рецепт

Молодую крапиву сначала ошпарьте кипятком, чтобы она перестала жечься, затем измельчите вместе с листьями одуванчика. Добавьте нарезанное яйцо, зеленый лук и, по желанию, огурец. Заправьте маслом или легким соусом и аккуратно перемешайте. Салат подавайте сразу после приготовления, пока зелень остается свежей и хрустящей. 

Помимо того, чем полезен салат из одуванчиков, хорошо также знать и какая польза от одуванчиков для огорода – об этом читайте на УНИАН.

Вас также могут заинтересовать новости: