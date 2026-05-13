Чтобы помидоры щедро плодоносили, сделайте для них народную подкормку из дрожжей.

К концу весны большинство украинцев уже пересадили рассаду помидоров в открытый грунт. В дальнейшем растениям требуется уход, чтобы они выросли крепкими. Томатам нужно потреблять много питательных веществ из почвы, чтобы сформировать крупные плоды.

Хоть помидоры считаются не очень прихотливой культурой, но будут очень благодарны за подкормку. Мы рассказали, какое самое лучшее удобрение для томатов может сделать дома каждый. Такое средство в разы повысит урожайность кустов и защитит их от болезней.

Чем лучше подкормить помидоры во время цветения и плодоношения

После высадки томатов на постоянное место начинается этап ухода за ними. Овощ нуждается в нечастых, но обильных поливах. Без них хорошего урожая не достичь, как бы часто вы не удобряли грядки. В среднем поливать их рекомендуется 1-2 раза в неделю в количестве 5 литров воды на куст. В жаркую погоду частоту можно увеличить до 3 раз. Лейте воду не на листья, а под стебель томатов.

Лучше всего помидоры плодоносят при сочетании регулярного полива и внесения удобрений раз в 2 недели. Если спросить у опытных фермеров, чем лучше подкормить помидоры в открытом грунте, то многие посоветуют использовать дрожжи. Они не влияют на томаты напрямую, но в разы улучшают состав почвы. А чем богаче микрофлора земли, тем более крупными вырастут плоды.

Простое народное удобрение для помидоров делается из 10 граммов сухих дрожжей, 2 столовых ложек сахара и 5 литров теплой воды. Смешайте три ингредиента в однородный раствор. Дайте ему постоять 5-8 часов. Затем его можно применять для подкормки.

Прежде чем удобрить помидоры, сначала полейте грядки обычной чистой водой. Затем влейте 1-2 литра дрожжевого раствора на каждый куст. Процедуру лучше всего проводить утром или вечером, чтобы смесь сразу не высохла под палящим солнцем.

Подкормка помидоров народным способом с помощью золы

Ещё одно домашнее удобрение изготовляется из золы, богатой калием, кальцием и фосфором. Эти микроэлементы особенно нужны растению после окончания цветения в период роста плодов. Они укрепляют иммунитет растения и улучшают вкус помидоров, делая их особенно мясистыми.

Самая лучшая подкормка для томатов готовится из 200 граммов золы, смешанной с 10 литрами теплой воды до однородного состояния. Дайте жидкости настояться около 5 часов. Полейте кусты обычной водой, а потом 1 литром раствора.

Пепел также входит в список того, чем опрыскать помидоры в открытом грунте рекомендуется фермерам. Если полив применяют для обогащения почвы, то опрыскивание выполняет функцию защиты от болезней. Поэтому его проводят при признаках болезней или обнаружении вредителей.

Чтобы сделать зольный раствор для опрыскивания томатов, смешайте 100 граммов пепла с 10 литрами воды. Поставьте на плиту, доведите до кипения и немного остудите. В теплую жидкость добавьте 50 граммов натертого хозяйственного мыла. Готовой смесью опрыскивайте кусты не чаще 1 раза в 2 недели в количестве одного литра на куст.

Чтобы не навредить растениям, используйте только пепел от сжигания неокрашенной и необработанной древесины. Также не увеличивайте указанную дозу, ведь избыток питательных веществ так же плох, как и недостаток. Не применяйте золу на участках, где были внесены навоз или мочевина, иначе в почве будет излишек азота.

