Кнутом и пряником: российских студентов все активнее вербуют в пилоты дронов, - Bloomberg

Российские университеты все более активно убеждают своих студентов присоединяться к войне в Украине и становиться пилотами дронов, при этом в ход идут не только поощрения, но и угрозы, пишет Bloomberg. Используются щедрые бонусы за подписание контракта, академические отпуска и даже прямое принуждение, чтобы убедить молодых людей присоединиться к войне. По данным независимого журнала "Гроза", по меньшей мере 270 учебных заведений активно продвигают военные контракты.

Так, в брошюрах, распространяемых в Московском государственном техническом университете имени Баумана, студентам предлагается бросить учебу на год, управлять беспилотниками для армии и заработать более 5 миллионов рублей в качестве зарплаты, а также бесплатное обучение по возвращении. При этом студентам, записавшимся в подразделения беспилотных систем, обещают что они будут управлять беспилотниками далеко от линии фронта, но при этом получат статус ветерана боевых действий.

"Университеты превратились в центры вербовки. Основная причина, по которой многие юноши поступают в университет – отсрочка от призыва – больше не работает", – говорит Иван Чувиляев, сотрудник проекта "Идите Лесом".

В России более 2 миллионов мужчин обучаются в высших учебных заведениях, и университеты предлагают огромный резерв молодых, способных к обучению новобранцев – многие из которых обладают техническими навыками, необходимыми для реализации плана РФ по значительному расширению беспилотных вооруженных сил.

В рекламных материалах Санкт-Петербургского государственного медицинского университета говорится, что приоритет отдается "киберспортсменам, пилотам дронов, геймерам и программистам", с предложениями зарплаты до 3,4 миллиона рублей – сумма, значительно превышающая среднюю заработную плату в России. Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке также подтвердил в заявлении для местных СМИ, что предлагает академический отпуск на время военной службы, а также бесплатное обучение и проживание по возвращении.

Другие университеты рекламируют на своих официальных сайтах налоговые льготы, списание кредитов на сумму до 10 миллионов рублей и даже бесплатный земельный участок.

В то же время иногда студенты получают угрозы от университетов по поводу своей успеваемости в случае отказа. Так, несколько студентов рассказали об угрозах отчисления из своих учебных заведений, а директор Казанского инновационного университета заявил группе студентов, что их уже отчислили, и единственный путь обратно – обратиться к военным вербовщикам.

При этом хотя вербовщики рекламируют годичные контракты, юристы говорят, что это может не соответствовать действительности, и в соответствии с действующим российским законодательством военного времени, контракты не могут быть расторгнуты до окончания "специальной военной операции".

При этом после зачисления в армию новобранец также может быть переведен в другие рода войск, в том числе в окопы в качестве пехотинцев.

Ранее в РФ подтвердили первую смерть студента, завербованного на фронт

23-летний Валерий Аверин из Бурятии подписал контракт во время учебы, Его завербовали в рамках новой масштабной кампании по набору молодежи в войска беспилотных систем.

Однако несмотря на то, что его якобы готовили как оператора, жизнь студента закончилась вблизи Луганска под минометным обстрелом в апреле.

