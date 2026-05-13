Рассказываем, когда высаживать рассаду томатов и что сделать, чтобы она быстро прижилась на новом месте.

Пересадка рассады на постоянное место - настоящий стресс для растений.

Чтобы томаты хорошо прижились и в итоге порадовали урожаем, важно не только правильно подготовить грядки и саму рассаду, но и не торопиться - дождаться подходящего момента, когда установится стабильно теплая погода.

Разбираемся, когда высаживать рассаду помидоров в грунт или теплицу и как сделать это грамотно.

Видео дня

Когда высаживать рассаду томатов в открытый грунт

Томаты - теплолюбивая культура, поэтому торопиться с высадкой рассады в открытый грунт (да и теплицу) не стоит.

Ели говорить о том, когда можно высаживать рассаду в открытый грунт, то главный ориентир - это температура почвы: на глубине 10 см она должна прогреться минимум до 12-15°С. При этом

угроза возвратных заморозков должна миновать.

Сроки высадки рассады томатов в средней полосе примерно такие:

в теплицы и под временное укрытие - первая половина мая;

под пленку - последняя декада мая, чуть раньше открытого грунта;

в открытый грунт - конец мая, когда ночная температура стабильно держится не ниже 12°С.

В южных регионах эти сроки могут сдвигаться на несколько недель раньше, в евреных, наоборот - позже. В холодную и дождливую весну, напротив, высадку лучше перенести - то есть, важно ориентироваться на реальные погодные условия региона, следить за погодой и не торопиться.

Помимо погоды, важно учитывать возраст и состояние самих растений. К моменту посадки рассада должна иметь хорошо развитую корневую систему и 8–10 настоящих листьев.

Рекомендуемый возраст рассады томатов при высадке:

низкорослые помидоры - высаживают через 40-45 дней;

среднерослые - 50-55 дней;

высокорослые - 50-60 дней.

Беспикировочная рассада ранних томатов высаживается через 55-60 дней после посева, горшечная - через 60-70 дней.

Как правильно высаживать рассаду помидор в открытый грунт, теплицу и под парник

Также важно знать и то, как высаживать рассаду помидор. Рассада, выращенная дома, болезненно реагирует на смену условий, поэтому до пересадки ее необходимо начать закаливать:

за две недели - постепенно снижать ночную температуру и чаще проветривать помещение;

за неделю - можно уже выносить контейнеры на улицу, сначала в тень при 14-16°С на несколько часов, затем постепенно приучать к солнцу;

за 2–3 дня - оставить растения на воздухе по 6-8 часов.

Во время закаливания полив следует сократить, а за 6-10 часов до высадки обильно полить: увлажненный ком меньше рассыпается, корни повреждаются меньше, и приживаемость выше.

Где лучше сажать помидоры - в тени или на солнце? Томаты любят хорошо освещенные участки без застоя воды. Оптимальная почва - супесчаная или суглинистая, богатая гумусом. Если органика не вносилась осенью, перекопайте грядку, добавив компост, перегной и золу.

Важно: не сажайте томаты рядом с картофелем - у этих культур общие болезни.

Высаживайте рассаду в пасмурный день или вечером - так растения легче переносят стресс и быстрее приживаются. Если рассада переросла - сажайте наклонно, заглубляя стебель: томаты быстро образуют придаточные корни вдоль стебля, что улучшает их питание.

После пересадки также важно следить за погодными условиями:

если ночью ожидается ниже 5°С - накройте посадки спанбондом или пленкой на дугах;

в солнечную погоду обязательно проветривайте теплицу - уже через 2-3 часа после восхода температура внутри может превысить 30°С, а это делает пыльцу стерильной и лишит вас урожая;

замульчируйте грядки соломой или опилками.

Мульча не только сохраняет влагу, но и стабилизирует температуру почвы и сдерживает сорняки.

Ранее мы рассказывали о случаях, когда желтеют и сохнут листья помидоров - что делать в этой ситуации.

Вас также могут заинтересовать новости: